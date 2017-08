Nina Jensen: - Ingen forskjell på Ap og Frp

WWF-sjef og søster til Siv Jensen anbefaler folk å stemme på MDG, KrF, Venstre eller SV under stortingsvalget i høst.

ARENDAL (Nettavisen): - Det viktigste i denne valgkampen er å gi en stemme til de partiene som er på parti med miljøet. Det er Venstre, KrF, Miljøpartiet De grønne og SV, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF, til Nettavisen.

Jensen, som er søster til finansminister og FrP-leder Siv Jensen, mener man for all del bør unngå å stemme på FrP, Ap eller Høyre under Stortingsvalget 11. september.

- Folk må gjøre opp sin egen mening, men bryr du deg om klima, så er det ikke noen tvil om hvem som tar dette mest på alvor, sier hun.

Skuffet

- Er du skuffet over at søsteren din, Siv, ikke har gjort mer etter fire år i regjering?



- Jeg er skuffet over alle de store, dominerende partiene, Ap, Frp og Høyre. De har åpenbart ikke fortstått hvor raskt utviklingen bort fra fossil energi går. Slik sett er alle tre like ille, sier Jensen.

- Hva synes du om regjeringens innsats de siste fire årene?



- Det er forsmedelig at hverken Erna eller Jonas tar dette på alvor. De spør ikke hvordan de nye arbeidsplassene skal skapes, de kobler ikke klima og olje sammen, men tviholder ved status quo. Det er livsfarlig når man har sett det inntektsbortfallet fra olje og gass de siste årene. Samtidig skal de understrekes at Ap i det minste har definert klima som et prioritert satsingsområde i valgkampen, sier Jensen.

Mindre jobber

Pr idag mener Jensen at Norge ikke gjør i nærheten av nok for å omstille landet til en fossilfri fremtid. Hun tror at det går på bekostning av fremtidig verdiskapning og nye arbeidsplasser.

- Hvis vi ser på nordiske naboer, Sverige, Danmark og Finland, eller snittet i OECD, ligger Norge på bunnplassering hva gjelder grønn omstilling. Man må gjerne tro at norsk økonomi er grønn, men i virkeligheten er den fortsatt fossilbasert, sier Jensen.

Hun mener problemet er at vi har en veldig tung og dominerende olje- og gassektor i Norge som i veldig mange tiår har fått definere hva vi skal satse på.

- Det har vært fornuftig å satse på olje og gass fra et økonomisk perspektiv frem til nå, men nå ser vi at omstillingen til fornybar energi skjer mye raskere enn vi har trodd. Det er ingen grunn til å tro at det smart å satse på olje og gass også i fremtiden, sier hun.

Hun understreker at det fortsatt vil være oljevirksomhet i Norge i fremtiden, men i mye mindre grad enn før.

- Skal man klare togradersmålet, kan det være null ny leteaktivitet etter olje, gass og kull. Det betyr ikke at vi skal skru igjen oljekranene over natten, men vi må starte omstillingen med en gang, sier hun.