NRK: - Katastrofemåling for Arbeiderpartiet

Legger fram resultatene klokka 16.

Ifølge NRK gjør Arbeiderpartiet (Ap) gjør en katastrofemåling i deres ferske meningsmåling.

Ap får en oppslutning på 27,1 prosent, en nedgang på 5,9 prosentpoeng, noe som er den dårligste målingen for Arbeiderpartiet siden den første valgkampuken i 2013.

– Dette er ikke bra nok tall for Ap og vi skal høyre opp enn dette. Det har jeg tro på at vi skal klare, valgkampen begynner nå. Vårt mål er at det skal være et flertall for å bytte ut Frp- og Høyre-regjeringen 11 september og at vi skal få en ny politikk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en sms til NRK.

Målingen Norstat har gjort for NRK, ble gjort i tidsrommet 8 til 14 august - altså før mandagens partilederdebatt på NRK.

Målingen viser også at Senterpartiets er ned 2,4 prosentpoeng til 9,2 prosent. Frp går frem 2,7 prosentpoeng til 16,7 prosent.

Katastrofemåling for Arbeiderpartiet - Frp fosser fram.

Nettavisen oppdaterer saken!

Gunnar Stavrum: Partilederdebatt gått ut på dato



Tidligere tirsdag skrev Nettavisen om TV 2s måling som viser at både Ap og Senterpartiet går tilbake.

På de siste TV 2-målingene har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen hatt flertall, men dette flertallet ryker, ifølge den ferske målingen.

Les også: Jonas Gahr Støre klar vinner av partilederdebatten

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her og Android her!



Arbeiderpartiet og Senterpartiet går begge tilbake med 1,9 prosentpoeng fra forrige måling og får en oppslutning på henholdsvis 30,3 prosent og 12,6 prosent.

Les også: Skei Grande: - Det ordner jeg når jeg blir kunnskapsminister