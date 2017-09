Ny måling: Borgerlig flertall, men SV overrasker

Mens Fremskrittspartiet går tilbake, rykker SV frem.

En ny utført måling av Respons analyse har utført for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende viser borgerlig flertall, med 88 mandater til de fire borgerlige partiene og 81 til de øvrige. Det skriver Aftenposten.

Arbeiderpartiet er fortsatt største parti, med 25,6 prosent, men ligger kun 0,9 prosentpoeng foran Høyre, som har 24,7 prosent. Mens Ap går 0,5 prosentpoeng tilbake, går Høyre 0,8 prosentpoeng frem.

Med Venstre over sperregrensen med 4,5 prosent, får de borgerlige partiene flertall.

Frp går 2,3 prosentpoeng tilbake, og ender på 14,3 prosent. Både Sp og SV går frem 1,1 prosent, og får henholdsvis 9,9 prosent og 7,3 prosent.

For SV er oppslutningen på 7,3 prosent den høyeste i en Respons-måling siden februar 2009. SV-leder Audun Lysbakken er veldig fornøyd:

– Jeg tror det er en uro nå rundt særlig to saker: Det ene er voksende ulikhet i makt og rikdom, det andre er handlingslammelsen i møte med klimaendringene. Den uroen tror jeg ikke de store partiene har fanget opp. De mangler svar på de store utfordringene, sier Lysbakken til Aftenposten.

KrF går 0,1 prosentpoeng frem og ender på 5,5 prosent, mens Venstre karrer seg over sperregrensen med 4,5 prosent, en nedgang på 0,4 prosentpoeng.

Samtidig får Rødt 3,1 prosent, mens MDG ender på 2,7 prosent.

Hareide: - Naturlig at Erna fortsetter



Gitt at det blir borgerlig flertall og statsminister Erna Solberg (H) foretrekker å fortsette i regjering med Frp, blir det uten noen som helst form for avtale som gjør KrF til et støtteparti, slår Hareide fast overfor Vårt Land.

Men det betyr ikke at KrF aktivt vil bidra til en blåblå avgang valgnatten, legger han til.

– Det er naturlig at Erna fortsetter. Når vi har pekt på henne som statsministerkandidat, blir det rart å felle henne etter valget, også dersom hun velger å bli sittende med Frp, sier KrF-lederen.

På spørsmål om hvor lenge han vil frede Fremskrittspartiet i regjering, sier Hareide at det er opp til den politikken en slik regjering vil legge fram.

Troms: Ap og SV fram

En fersk måling for Troms viser en opptur for Arbeiderpartiet. Partiet øker oppslutningen med 1,8 prosentpoeng, med 29,0 prosent totalt.

Samtidig går Høyre tilbake med 1,9 prosentpoeng og ender på 15,5 prosent på målingen, som viser endring fra august til september og er gjort av InFact for Nordlys.

SV har nest størst fremgang på målingen og øker oppslutningen med 1,6 prosentpoeng til 11,3 prosent. Samtidig faller Sp med 2,5 prosentpoeng og får støtte fra 13,2 prosent av velgerne sammenlignet med augustmålingen.

Hvis dette blir valgutfallet, betyr det likevel at Sp rapper ett mandat fra Høyre, sammenlignet med dagens situasjon i Stortinget.

Øvrige partier: Fremskrittspartiet 13,5 (+0,5), KrF 3,3 (-0,1), Venstre 4,3 (+0,8), Rødt 3,7 (-0,2), Miljøpartiet De Grønne 4,1 (+1,3) og andre partier 2,1 (-1,4).

