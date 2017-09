Flertallet vil ha Erna Solberg (H) som statsminister også de neste fire årene, viser ny meningsmåling.

Det er imidlertid svært jevnt i statsministerduellen mellom Solberg og Jonas Garh Støre (Ap), skriver Bergens Tidende.

I en måling gjennomført av Respons Analyse kommer det frem at 46 prosent ønsker Solberg som statsminister i de neste fire årene, mens 42 prosent håper arbeiderpartileder Støre leder landet i den kommende perioden.

Pilen peker dermed feil vei for Støre. For fire måneder siden ville nemlig 47 prosent av de spurte ha Støre som statsminister, mens det den gangen kun var 40 prosent som ønsket Solberg som regjeringssjef.

- Dette viser at folk ser at vi gjør en god jobb og at det ikke er noen grunn til å eksperimentere, sier Solberg til BT om målingen.

Mandag skal altså det hele avgjøres.

Torsdag kveld var partilederne på vei til TV 2 i Karl Johans gate for valgets nest siste partilederdebatt. Der møtte en offensive arbeiderpartileder Nettavisen.

- Jeg føler at det er et sig nå i befolkningen. Vi skal stå på helt inn. Ingen kan være sikre før mandag, uttalte Jonas Gahr Støre til Nettavisen på vei til partilederdebatten.