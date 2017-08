Ny opptur for Høyre, nedtur for Senterpartiet

Alle piler peker riktig vei for Høyre, men det går motsatt vei for utfordrerne i Senterpartiet.

Det er stadig flere oppturer å melde om for den sittende statsministeren og hennes parti. Høyre er nå også på topp i sosiale medier.

Hver uke gir Nettavisen deg en oversikt over hvilke partier som klarer å engasjere mest i sosiale medier. Det vi teller er ikke hvilke partier som legger ut flest saker, eller som kjøper seg til oppmerksomhet.

Tellingen er antall delinger, likes og kommentarer på det som legges ut av partienes og ledernes offisielle sider. Vår analyse gjøres med hjelp av verktøyet Crowdtangle.

Partilisten:

1. Høyre (3)

2. FrP (1)

3. Arbeiderpartiet (4)

4. Demokratene (2)

5. SV (6)

6. Rødt (8)

7. MDG (5)

8. Liberalistene (7)

9. Venstre (9)

10. KrF (11)

11. Senterpartiet (10)

12. De Kristne (12)

Den posten som gikk best på sosiale medier for et parti sist uke var denne:

For partilederne er det lite forandring fra uken før, men det er en liten opptur for Venstres leder og en nedtur for Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet.

Partilederlisten:

1. Siv Jensen (1)

2. Erna Solberg (2)

3. Jonas Gahr Støre (3)

4. Audun Lysbakken (4)

5. Knut Arild Hareide (5)

6. Bjørnar Moxnes (6)

7. Trine Skei Grande (9)

8. Rasmus Hansson (8)

9. Trygve Slagsvold Vedum (7)

10. Makvan Kasheikal (10)

