Ny TV 2-måling: Knapt borgerlig flertall - Ap mest fram

Knapt borgerlig flertall på fersk TV 2-gallup.

OSLO (Nettavisen): Høyre går mest tilbake og Ap mest fram på fersk TV 2- måling, melder TV 2.

Arbeiderpartiets oppslutning på målingen er 28,1 prosent. Dermed er det Jonas og hans lag som går mest fram fra forrige måling - 1,1 prosentpoeng. Høyre får 23,4 prosent og er 1,4 prosentpoeng tilbake. Fremskrittsdpartiet får en oppslutning på 15,2 prosent.

Venstre er såvidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,10 prosent - og er dermed med å sikre borgerlig flertall, viser målingen. Støttepartiet KrF får 5 prosent og går fram med et halvt prosentpoeng.

Partilederne var torsdag kveld på vei til TV 2 i Karl Johans gate for valgets nest siste partilederdebatt.

- Jeg føler at det er et sig nå i befolkningen. Vi skal stå på helt inn. Ingen kan være sikre før mandag, uttalte Jonas Gahr Støre til Nettavisen på vei til partilederdebatten.

TV 2-målingen onsdag viste et Ap med en oppslutning på 27,0 prosent - da med et halvt prosentpoeng tilbake. Høyre hadde der en oppslutning på 24,8 (+0,4) prosent og Frp 14,8 (+0,1).

Gjennomsnittet av meningsmålingene siden i sommer har fram til nå vist en fallende kurve for Arbeiderpartiet og en forsiktig stigning for Høyre. I juli hadde Ap 32,1 prosent oppslutning på snittet av målinger om stortingsvalg, viser beregningene fra Poll of polls. Høyre hadde 22 prosent. Måneden etter hadde Ap falt til 27,9 prosent mens Høyre var opp til 23,8 prosent.

Målingene så langt i september bekrefter én ting: Spenningen er ikke over, og partiene som vaker rundt sperregrensen kan fort bli tungen på vektskålen. På Ipsos MMIs måling for Dagbladet torsdag, blir det rødgrønt flertall, men bare dersom Jonas Gahr Støre får drahjelp fra MDG.

Når nasjonale målinger om stortingsvalg legges til grunn, skjedde det et skifte fra august til september. I august var det jevnt løp mellom blokkene, men rødgrønt flertall med drahjelp fra MDG og Rødt. Den blokken ville tatt 88 mandater mot 81 for de borgerlige med snittet av nasjonale målinger for stortingsvalget lagt til grunn. I september er det de borgerlige - Høyre, Frp, KrF og Venstre - som har 88 mandater og 81 til Jonas & co med drahjelp fra MDG og Rødt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre etter en partilederutspørring utenfor Stortinget torsdag formiddag.





