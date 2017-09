For første gang har over én million stemmeberettigede forhåndsstemt i et valg i Norge.

Til og med fredag 8. september – som var siste sjanse for forhåndsstemming – har det blitt registrert 1.029.014 forhåndsstemmer, ifølge valg.no.

De som har forhåndsstemt, utgjør 27,3 prosent av de stemmeberettigede i Norge. Bare den siste dagen med forhåndsstemming ble det registrert nesten 140.000 stemmer.

Forhåndsstemmeperioden er nå altså over, så nå er det valgdagen som gjelder. I 173 kommuner er det valgdag også søndag i tillegg til mandag.

(©NTB)

Fra partilederdebatten i Bergen fredag.



Har du sett denne videoen?