Partilederdebatten: Erna vant igjen

Igjen var det Erna Solberg som trakk det lengste strået i partilederdebatten.

I går var de i TV 2-studio i Oslo hos programleder Arill Riise. I kveld barket de sammen i NRKs lokaler i Bergen.

Dette er den siste partilederdebatten i Stortingsvalget 2017. Tradisjonelt er det mange som mener at hvordan de gjorde det i kveld, kan påvirke resultatet på mandag.

Generelt kan vi si: Dette var ikke en debatt som flyttet mange velgere. Her var det få overraskelser, mest kjente posisjoner.

Merk: Hvordan politikerne gjør det i partidebatten trenger ikke si noe om politikken deres. Det sier mest om hvordan de presterer i øvelsen "partilederdebatt".

Husk også: En høy karakter sier ikke noe om hvilken partileder vi er mest enig med. Det sier mer om hvordan vi tror innsatsen vil føre til mobilisering av egne sympatisører og mulige tvilere på mandag.

Når det gjelder Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, har vi i tillegg tatt med hvordan de står fram som verdige statsministerkandidater.

Her er Nettavisens vurdering:

Erna Solberg (H): 6



Den sittende stasminister vet å utnytte posisjonen sin. Hun trygg og troverdig, har tydelig peiling på alle sakene - fra barnevernsbarn til forsvar.

Likevel engasjert og tydelig, gir kontant svar til kritikerne. Raus i klimadebattten. For borgerlige velgere og tvilere - en klar 6er.

Siv Jensen (Frp): 5



Siv Jensen, Frp, under NRKs partilederdebatt i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix





Tjener stort på å ville snakke sak, ikke retorikk. Mer på hugget i dag enn i går, inviterer på konkrete saker som familiegjenforening og væpning av politiet.

Tar Støre på eldreomsorgen i Oslo, der hans partifeller kutter sykehjemsplasser. Stor tvoverdighet og oversikt på kommuneøkonomi.

Knut Arild Hareide (KrF): 2



Knut Arild Hareide, KrF. under NRKs partilederdebatt i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix





Prøver å støtte både Støre og Solberg, men blir uklar. Også uklar på sentralisering. Bryter stadig ut av temaet som diskuteres.

Virker utrygg, og blir oppspilt og overivrig i stedet for engasjert og tydelig.

Trine Skei Grande (V): 4







Tjener stort på å være raus: tror at alle her virkelig vil bekjemte barnefattigdom. Men påpeker at vi er uenig i om hva som fungerer. Inviterer til forlik på direkten.

Også god i miljøpolitikken, spiller på "masse folk der ute i næringslivet" som har skjønt det". Viser ekte engasjement.

Jonas Gahr Støre (Ap): 5



Jonas Gahr Støre før NRKs partilederdebatt i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix





Gir Siv Jensen verdig motstand i innvandringspolitikken, peker på at de fleste partiene har vært enige, men at Frp har splittet i stedet for å samle.

God på næringspolitikk, fiskeripolitikk, vil bygge Norge, og god på eldreomsorg. Men også i dag tildels frekk, vi tror ikke helt på at dette er den kommende statsministeren.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 3



Senterpartiets leder Trygve Slagsvold under NRKs partilederdebatt i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix





Litt nølende i starten, men får tempen opp på sentralisering, hans paradegren. Men ikke så god som i glansperioden.

Frosvarer hæren nesten troverdig, men det skinner gjennom at det er distriktspolitikk han snakker, ikke forsvarspolitikk.

Audun Lysbakken (SV): 4





Går konkret til verks, og peker på hvor regjeirngen har kuttet goder til de svake. Troverdig angrep på Sandberg og "fiskebaronene" - og skaffer seg stemmer i Nord-Norge.

God på miljøpolitikk, troverdig når han sier at kampen for miljøet kommer til å bli brutal. Virker håndfast og sterk.

Rasmus Hansson (MDG): 4







Tydelig og klar: ja, vi må ta ansvar for de som trenger hjelp. Også klar i regjeringsspørsmålet: vil ha Frp ut, deretter åpen for forhandlinger med både H og Apl.

Vil utvide solidaritetsbegrepet, og Høyre og Ap på dobeltmoral i oljepolitikken. Klarer antakelig å trekke noen tvilere.

Bjørnar Moxnes (Rødt): 3







Vil også ta mer ansvar for flyktninger som kommer til landet. Vil at "polariseringsministeren" må miste jobben, og utfordrer KrF og vil kutte kontantstøtten.

Er tydeligvis en hyggelig fyr. Men blir rett og slett for mild for dette formatet. Likevel litt bedre enn i Bergen i går .

...

PS! Nettavisen kastet terning både etter partilederdebatten i Arendal i august og etter partilederdebatten i TV 2-studio i går. I Arendal kåret vi Jonas Gahr Støre som vinner, mens Erna ble stjerna i går.

Poengfordelingen fra de to forrige er slik:

Solberg (4 + 5), Jensen (3 + 4), Hareide (3 + 3), Skei Grande (4 + 3) Støre (5 + 4), Vedum (3 + 3), Lysbakken (4 + 4), Bastholm/Hansson (2 + 2) og Moxnes (2 + 2).



Hva mener du om debatten i kveld? Hvem gjorde best figur og hvem gjorde dårligst jobb på TV-skjermen? Stem i feltet under: