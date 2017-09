Politiet dropper å pågripe kriminelle i distriktene

- Mange ganger lar vi kriminelle gå på stedet. I noen tilfeller kjører vi dem hjem når de ellers skulle vært fraktet til arresten, sier lokallagsleder i Innlandet politidistrikt Reidun Martinsen til Nettavisen.

De siste fire årene har regjeringen slått seg selv på brystet over å ha økt bevilgninger til politiet, noe justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) understreket til Nettavisen i vår.

Det har også vært et uttalt mål å ha en dekningsgrad på to polititjenestemenn per 1000 innbyggere på nasjonalt nivå, noe enkelte politidistrikt sliter med.

Reidun Martinsen er lokallagsleder ved Innlandet politidistrikt.

- Per nå har vi bare en dekningsgrad på 1,4 per 1000 innbyggere i Innlandet politidistrikt. Dersom vi skal oppnå regjeringens mål må vi ansette 240 polititjenestemenn innen 2020. I 2016 fikk vi tildelt 26 politistillinger, men vi hadde ikke råde til å ansette dem. I år fikk vi 41 tildelte stillinger, men vi styrer mot et underskudd på 10 millioner kroner og har ikke pengene til å ansette flere og øke dekningsgraden, sier lokallagsleder ved Innlandet politidistrikt Reidun Martinsen til Nettavisen.

Dropper å pågripe kriminelle

Hun er krystallklar på at dekningsgraden ikke er god nok og forteller om direkte konsekvenser av dette.

- Det er mange ganger det skjer at kriminelle vi ellers ville pågrepet får gå på stedet. I noen tilfeller kjører vi dem bare hjem for å spare tid, når de ellers skulle vært fraktet til arresten på Hamar. Det blir ikke et likt politi når man i byen kan bli pågrepet for en forseelse, mens man i distriktene slipper unna på grunn av for lav dekningsgrad.

Senterpartiet (Sp) er sterkt kritisk til regjeringens uttalte mål som baserer seg på en nasjonal dekningsgrad.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad var gjesteredaktør i Nettavisen 6. september 2017.

- Noe av problemet med dagens regjering er at de har satt et mål som ikke er knyttet til hvert enkelt politidistrikt. De har satt det som et nasjonalt mål. Da kan man jo bare fylle opp med mange stillinger i de største byene, så har man et nasjonalt gjennomsnitt selv om det er lite politi i distriktene. Måltallet må gjelde for distriktene, sier parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad, som også var gjesteredaktør i Nettavisen onsdag og ønsket fokus på politibemanning i distriktene.

- Jeg mener alle i Norge skal kunne føle seg trygge enten det bor 1000 eller 100.000 mennesker et sted. Det må være målet. Vi opplever i altfor mange tilfeller at politiet er fraværende ute i distriktene når alvorlige episoder knyttet til liv og helse oppstår. I enkelte tilfeller har vi hørt om at politiet ikke kan rykke ut på en knivstikking eller at de ikke kan komme til en ulykke fordi de er 18 mil unna. Slik skal det ikke være i Norge.

- Det er politiets oppgave å være så mye til stede at folk føler en trygghet.

2000 nye årsverk

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) slår tilbake mot Senterpartiet.

Justisminister Per-Willy Amundsen.

- Det er flott at Senterpartiet ønsker å styrke politiet. Jeg oppfatter ikke at dette var noe de var opptatt av da de selv satt i regjering. Fremskrittspartiet er opptatt av trygghet for folk flest, noe som betyr at vi må ha et godt politi i distriktene også. Det trenger ikke å være enten eller, men både óg, sier Amundsen til Nettavisen.

- Når denne stortingsperioden går ut har denne regjeringen ansatt 2000 nye årsverk i politiet siden januar 2014. Vi ansetter nye politifolk så snart de er ferdigutdannet. Raskere er det ikke mulig å gjøre det. Alle politistillingene vi bevilget i år var øremerket til distriktene. I inneværende år har vi tilført omtrent like mange politifolk i distriktene som det er antall årsverk i Politidirektoratet (POD) totalt.

I innlandet er det i dag 536 politiansatte. Å kunne ansette 240 nye kollegaer for å komme opp i dekningsgraden på to polititjenestemenn per 1000 innbyggere virker fjernt. Hun trekker også frem at det i Trysil er samme bemanning i 2017 som i 1998.

- Vi sliter med Trysil. Befolkningsveksten har eksplodert og vi merker det spesielt godt i juletider, vinterferiene og i påsken. Mange kommer her for å feriere i hytten og stå på ski.

Fikk ekstra bevilgninger

Problemene Martinsen beskriver i Innlandet politidistrikt bekreftes av Politiets Fellesforbund (PF) sentralt. De ser de samme tendensene i andre politidistrikt.

- Tilbakemeldingen fra våre tillitsvalgte i flere politidistrikt, deriblant i Oslo, er at budsjettsituasjonen er strammere, og at det gir seg utslag i at det ikke er mulig å bemanne opp i henhold til måltallene som politikerne setter, sier leder av PF Sigve Bolstad til Nettavisen.

- Det er på bemanningssiden politiet blør. Når politiet får effektiviseringskutt, med mer, er det eneste stedet vi kan spare på bemanningssiden, da lønnsrelaterte utgifter utgjør mesteparten av kostnadene i politiet.

Amundsen understreker at Innlandet politidistrikt har fått ekstra ressurser i år.

- Jeg er oppmerksom på situasjonen i Innlandet politidistrikt. Derfor har de fått øremerket mer midler i år enn det de normalt ville fått. Til sammen er det tre politidistrikt, Innlandet, Vest og Nordland, som har fått ekstra midler. Innlandet har også fått øremerket flere stillinger enn de normalt ville fått.

- Liten økonomisk frihet

PF mener at det er avgjørende at politiet får mer penger for å kunne serve publikum i hele Norge på en god måte. Politiet gjennomgår for tiden en omfattende nærreform. Dette arbeidet er forventet å være klart til 2020. Blant de viktigste tiltakene har vært å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12.

1. januar 2016 ble politiet i Gudbrandsdalen, Hedmark og Vestoppland slått sammen til Innlandet politidistrikt. PF understreker at de ikke er imot politireformen.

Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund.

- Men når intensjonen om en nærpolitireform i større og større grad går over til å ligne en sparereform er det vår plikt, både på vegne av våre medlemmer og samfunnet, å si ifra, sier Bolstad.

- Det er liten økonomisk frihet på driftsbudsjettene i distriktene. Store økonomiske etterslep og at penger holdes tilbake sentralt for å håndtere blant annet IKT er årsaken. Vi har også fått rapporten om pengeflyten i politiet (bestilt av Justisministeren), som bekrefter at det økonomiske

handlingsrommet i distriktene har blitt kraftig redusert.

Støtter nærreformen

I Innlandet kjenner de på at politireformen er krevende, men de er ikke ubetinget negativ til den, selv om de mener effektene foreløpig har uteblitt.

- Noe måtte gjøres. Det er mye bra i reformen, men det gjenstår å se effektene. Regjeringen har vært raske med å kvittere på de positive effektene, men det gjenstår ennå å se hvordan det faktisk blir, sier Martinsen.

Forkjemper for distriktene i politikken, Senterpartiet, kommer med solide lovnader til velgerne.

- Vi lover et mer operativt politi og en dekning på to politibetjenter per 1000 innbyggere i hvert enkelt politidistrikt. Dette skal ikke bare være et nasjonalt mål, lover Arnstad.

Regjeringen vil først og fremst ha fokus på en nasjonal måloppnåelse.

- Kan ikke ansette folk raskere enn vi utdanner dem. I denne omgangen har vi et nasjonalt mål om å ha to politifolk per 1000 innbyggere. Dette styrer vi mot i 2020. Etter det betyr det at vi kan komme til å nærme oss slike tall på distriktsnivå, sier Amundsen.

- I Norge vil det uansett være ulik dekningsgrad. Noen plasser er det mindre kriminalitet enn andre steder. Det vil jo være dumt å plassere folk der det ikke er kriminalitet. Det er derfor naturlig at Oslo, hvor det er mest kriminalitet, har større dekningsgrad.





