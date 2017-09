Politikerne tyner valgkampen til siste slutt

Flere av landets toppolitikere driver valgkamp også på søndag – som er valgdag i nær halvparten av landets kommuner. En uting, mener forsker.

Hvor tett opp til valget politikerne bør drive valgkamp er et stridstema som har blitt debattert under valgene de siste årene. Det er ikke ulovlig å drive valgkamp i Norge på valgdagen, men det har tidligere vært ansett som dårlig kutyme å gjøre det, ifølge valgforskere.

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Trondheim, Toril Aalberg, sier det er helt tydelig at denne pause-tradisjon er under press.

TRADISJONER UNDER PRESS: Tidligere var det kutyme for at politikerne lot velgerne være i fred på valgdagen. Den tradisjonen er under press. En rekke av landets toppolitikere har valgkampstunt så sent som søndag, som er valgdag i nesten halvparten av landets kommuner.

– Valgkampen har blitt stadig utvidet i begge ender, man begynner tidligere og man fortsetter tettere opp mot selve valget, fastslår hun overfor NTB.

Til siste slutt

Flere av landets toppolitikere har hengt seg på. På søndag – som er valgdag i 173 av landets kommuner – hadde flere partiledere planer om å gjøre et siste forsøk på å kapre velgere. SVs Audun Lysbakken er blant dem.

– Da vi kjempet mot sperregrensen for fire år siden drev vi også valgkamp på søndagen, for å si det sånn. Det er jeg glad vi gjorde, sier Lysbakken og viser til at det kun var med et par tusen stemmers margin at SV karret seg over 4-prosentgrensen i 2013.

SV-leder Audun Lysbakken, her i Bergen fredag, har planer om å utnytte også søndag til valgkampinnspurt.



Statsminister Erna Solberg (H) har også søndag tett reiseprogram, med valgkamp i Ski og Oslo samt husbesøk hjemme i Fana i Bergen.

– Det er viktig å få folk til å gå ut å stemme. De får vel tåle oss fram til valgdagen, sier hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre unnslår seg heller ikke for valgkamp på søndagen.

– Det er ikke nytt med husbesøk og slikt siste dagen, men det blir lite, sier han.

– Trenger pustepause

Aalberg er skeptisk til utviklingen.

– Det er gode grunner for å gi velgerne en liten pustepause fra valgkampen for at de skal kunne ta den selvstendige avgjørelsen som et valg skal være, sier hun.

Professoren sier den frenetiske valgkampinnspurten til partiene også trolig henger sammen med at det i år er rekordmange velgere som fremdeles sitter på gjerdet og er usikre på hvilket parti de skal stemme på.

Ifølge en Norstat-målingen for NRK onsdag hadde hele 640.000 velgere ennå ikke har bestemt seg – en snau uke før valget. For fire år siden var antall gjerdesittere 475.000 på samme tidspunkt.

– I en slik situasjon blir mobilisering til siste slutt veldig viktig, men jeg tenker at partiene bør passe seg for ikke å bli for krampaktige og heller gå et steg til siden, slik at velgerne kan få rom til å tenke seg om, sier hun.

