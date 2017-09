Professor: - William Nygaard gikk langt over streken

Bernt Aardal advarer: - Å kalle Sylvi Listhaug «rasistisk fascist», kan få helt motsatt effekt.

LITTERATURHUSET (Nettavisen): Det var overfylt på valgseminaret «Hvem vinner valget og hvorfor?» tirsdag morgen.

Nettavisen tok en prat med en av paneldeltakerne, professor ved UiO, etter seansen var over.

- Over streken

- William Nygaard kalte Listhaug for en «rasistisk fascist» på Facebook. Hva synes du om den type ordbruk?

- Da synes jeg man går over streken og bruker såkalt «namecalling». Man bruker noen av de sterkeste ordene man har og til dels tømmer dem for innhold, sier Aardal.

Nygaard skrev på sin Facebook-side at:

«Jeg bryter et tabu om fascisme og advarer for egen regning: Blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som ligger tettest på en autoritær og rasistisk fascisme i norsk politikk i dag. Hennes politikk / politiske retorikk er egenrådig og farlig og bør advares mot. Hermed gjort - i god tid før valget.»

- Kan føre til brutalisering

Det er under en uke til valget, og Aardal advarer mot Nygaards metode.

- Det er også noen som har advart mot dette fordi det kan føre til en brutalisering av det politiske ordskifte. Man har vært redd for at det skulle skje fordi vi har sett det i en del andre land, senest under presidentvalget i USA.

Fra venstre: historieprofessor Einar Lie, forsker Cathrine Moe Thorleifsson, professor Bernt Aardal og medieprofessor Gunn Enli.

- Får motsatt effekt

Og effekten kan være alt annet enn det man ønsker, ifølge professoren:

- Jeg tror man skal være tydelig på at man kan markere uenighet, både når det gjelder politikk og ordvalg, men i den grad man bruker så sterke ord, kan det slå kontra og få motsatt effekt.

Aardal vil ikke gå inn på meningsinnholdet i «rasistisk fascist».

- Men jeg tror man skal være veldig, veldig varsom med å bruke så sterke ord, sier han.

- Veldig overraskende



Listhaug har gjennom valgkampen danket ut alle partilederne, med unntak av Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap), i medieomtale.

– Dette er veldig overraskende. Særlig i en valgkamp er det alltid partilederne som får mest oppmerksomhet, sier analysesjef Guro Lindebjerg i Retriever.

Hun tror Listhaugs mange kontroversielle utspill er årsaken.

William Nygaard ror så det fosser i Dagsavisen, og sier at han har satt ting på spissen for å skape debatt. Ja, det er det vi trenger. — Jan Arild Snoen (@jasnoen) September 5, 2017

