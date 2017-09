Raja (V): – Dette kan bety himmel og helvete

Jubelen sto i taket hos Venstres da valgdagsprognosene viste fortsatt borgerlig flertall og Venstre så vidt over sperregrensen. – Skummelt, sier Abid Raja (V).

– Det var skummelt. Når prognosen er på fire blank, da er det utrolig lite som skal til for at det skal tippe feil vei og utrolig lite som skal til for at det skal tippe riktig vei. Det er himmel og helvete akkurat nå, fastslår Venstres stortingsrepresentant Abid Raja overfor pressen etter at TV 2 og NRK kom med valgdagsprognosene kl. 21.

– Det er fem- seks mandater i spill, og det kan jo vippe flertallet både i den ene og den andre retningen. Utgangspunktet er positivet, men det er ikke positivt at vi ligger så nære sperregrensen, sier Raja.

Elvestuen: – Ulidelig spennende

– Det viktigste for Venstre er at vi kommer over 4 prosent, sier Venstres nestleder. På TV 2s prognoser er det akkurat der de ligger.

– Det blir ikke mer spennende en dette, sa nestleder i Venstre Ola Elvestuen til TV 2 etter at TV-kanalens prognoser var offentliggjort.

Venstre får 4,0 prosent på TV 2s valgprognose.

– Det viktigste for Venstre er at vi kommer over 4 prosent. Det er umulig å si hvor vi kommer til å ende. Det er ulidelig spennende, sa en nervøs Elvestuen.