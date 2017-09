Raja og Grande nevnes som mulige statsråder

Trine Skei Grande, Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Terje Breivik, Ola Elvestuen og Guri Melby oppgis som Venstres heteste statsrådskandidater.

I Dagbladet blir partileder Trine Skei Grande, nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen, samt stortingsrepresentant Abid Raja omtalt som «Venstres mest åpenbare statsrådskandidater».

Flere kilder VG har snakket med, peker på Sveinung Rotevatn og Guri Melby i tillegg til Grande og Raja.

Men skal det skje, må Venstre først si ja til statsminister Erna Solbergs (H) stående invitasjon om å gå i regjering – om så bare med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – og med KrF utenfor.

Ny gruppe avgjør

Partilederen selv har tatt langhelg etter at hun avlyste hele sommerferien for å drive valgkamp. Det forhindrer ikke voksende spekulasjoner om at Venstre kan være på glid for å gå inn i en blåblå-grønn regjering.

– For å komme i posisjon, må vi sette oss ned og forhandle, sa Grande til NTB etter det første sonderingsmøtet med de fire borgerlige partilederne i statsministerboligen dagen etter valget.

Og til VG har Grande uttalt at hun er lei av å få gjennomslag for mange viktige saker, uten å få «kred» for jobben.

Det er den nye stortingsgruppen som gir forhandlingsmandat for samtalene med de øvrige partiene på borgerlig side. Det skjer i gruppens første konstituerende møte onsdag til uka.

Fylkesledere avviser ikke

Ifølge Bergens Tidende sier to av Venstres 19 fylkesledere kategorisk nei til å i regjering sammen med Frp. Samtlige holder fast på at førstevalget er en regjering med Høyre og KrF.

Bare Magdalena Fransson Lindtvedt i Vestfold og Leif Gøran Wasskog i Finnmark sier helt klart at de ikke vil samarbeide med Frp.

– Det handler både om verdier og enkelte ministre i den sittende regjeringen. Venstre kan aldri kompromisse om menneskerettigheter i integreringspolitikken eller i viktige miljøsaker, sier Wasskog.

Rogaland Venstres Kjartan Alexander Lunde står på den andre siden. Han fremholder politisk innflytelse på områder som skole og miljø som argumenter for å diskutere å gå inn i en regjering med Høyre og Frp.

– Det er nok en større lyst i Venstre til å komme i regjering nå enn ved forrige anledning, lød Grandes vurdering overfor VG etter partilederdebatten på NRK dagen etter valget.

KrF i opposisjon

Sist gang Venstre var i regjering var under Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra høsten 2001 til høsten 2005. Da hadde partiet tre statsråder.

KrF-leder Knut Arild Hareide har flere ganger slått fast at alternativet for dem er å gå i opposisjon dersom det ikke blir noe av en regjering med Høyre, KrF og Venstre.

Dagen etter stortingsvalget innrømmet han at det «kan være krevende å få på plass drømmeløsningen» – men la til at KrF uansett har som mål å få gjennomslag for sin politikk og at det innebærer en konstruktiv tilnærming.

