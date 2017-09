Men MDG beholder ett mandat, viser den foreløpige målingen.

TORDENSKIOLDS GATE/GRENSEN (Nettavisen): MDG-leder Rasmus Hansson ligger an til å miste plassen på Stortinget, viser den foreløpige opptellingen.

Hansson er Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Akershus.

MDG ligger an til å få 3,3 prosent av stemmene og ett mandat i det nye Stortinget. Andrekandidat i Oslo, Per Espen Stoknes, som trolig må se sin drøm om stortingsplass knust, velger imidlertid å se på positivt på saken.

- Dette er et gjennombrudd for MdG. Vi er et parti som har gjort et politisk historisk gjennombrudd ved å ha mandat i to perioder på rad. Det at vi har mandat til å gå videre med i Stortinget, er en kjempeposisjon for oss, sier Stoknes til Nettavisen.

Det ligger dermed an til at det blir partiets førstekandidat i Oslo, Une Aina Bastholm, som tar plass blant de folkevalgte.

Hansson kom inn på Stortinget i 2013 som MDGs eneste representant.

Etter det NTB kjenner til, vil Hansson imidlertid fortsette som nasjonal talsperson for MDG sammen med Bastholm.

