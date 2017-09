Rødt og MDG skremt av orkanen Irma

- Dette viser hvor dyrt og katastrofalt det blir hvis vi ikke gjør noe.

OSLO (Nettavisen): Mens orkanen Irma herjer i Atlanterhavet, raserer øyer og sender hundretusener på flukt fra hjemmene sine i Florida, ser partiene Rødt og Miljøpartiet De Grønne med bekymring på framtiden.

Bakgrunn: Forida har bedt 5,6 millioner mennesker evakuere

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, sier den kraftige orkanen viser hvilke klimautfordringer vi står overfor.

- Det er en betimelig påminnelse om det alvorlige med klimaendringene. Vi får flere, og mer ekstrem hendelser, og både mer tørke, storm og flom. Det at vi får ekstremvær som dette i valginnspurten er en påminnelse om hva vi risikerer ved å ikke ta klimautfordringene på alvor, sier Martinussen til Nettavisen.

Lørdag er Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjesteredaktør i Nettavisen, og denne artikkelen er laget etter ønske fra ham.

Fakta: Irma

* Irma er nedgradert til orkan i kategori tre, men kan ta seg opp igjen til fem før den treffer Florida. * Irma er en av de sterkeste orkanene som noensinne er registrert i Atlanterhavet, med en vindhastighet opp mot 300 kilometer i timen, opp til 100 sekundmeter i kastene. * Orkanen gikk inn over land i Karibia onsdag og rammet først øya Barbuda, i øystaten Antigua og Barbuda. * På Barbuda meldes det at så å si alle bygninger er skadd, og 60 prosent av de 1.400 innbyggerne er hjemløse. * Orkanen raserte også Saint Martin, De amerikanske og britiske Jomfruøyene og flere småøyer i den nordøstlige delen av Karibia. Også den fasjonable ferieøya St. Barths har fått store ødeleggelser. * Så langt er minst 25 mennesker bekreftet døde. Ti av dødsfallene er registrert i den franske delen av St. Martin og på Saint Barths, seks i britiske territorier i Karibia, fire på De amerikanske jomfruøyene, to på Puerto Rico, to i nederlandske delen av Saint Martin, Sint Maarten, og ett på Barbuda. * Den amerikanske øya Puerto Rico ble ikke rammet direkte, men flere mennesker mistet likevel livet. Rundt 900.000 er uten strøm og 50.000 uten vann. Også Haiti, Den dominikanske republikk og Cuba slapp unna det verste været da orkanen gikk nord for øyene. Cubanske tjenestemenn melder likevel om store ødeleggelser nord i landet. * Irma ventes å ramme Florida i helgen. * Totalt sju millioner mennesker i Florida og andre delstater er bedt om å evakuere før orkanen rammer, noe som vil skje i løpet av søndag. (Kilde: AP, AFP)

Les også: Bjørnar Moxnes: Det Sylvi vil du skal glemme

- Dyrt og katastrofalt

Rødt-nestleder Martinussen tar et oppgjør med dem som mener det er for dyrt å tenke miljø.

- Det snakkes mye om at det er dyrt og urealistisk å gjøre noe med klimaendringene, men dette viser hvor dyrt og katastrofalt det blir hvis vi ikke gjør noe.

Hun mener Norge nå må gjennomføre konkrete tiltak for å få motvirke den globale oppvarmingen.

- Vi har hatt en regjering som bare fokuserer på den neste globale avtalen og kvoteordninger. Det er en abstrakt måte å angripe problemet på.

Les også: Listhaug slår tilbake mot Rødt-Moxnes

Orkanen Irma har så langt krevd minst 25 menneskeliv. 6,3 millioner innbyggere i Florida er bedt om å evakuere seg fra hjemmene sine før orkanen treffer, og over 20 millioner er bedt om å være i beredskap. Dette bilder er tatt fra øya St. Martin, det meldes at 70 prosent av øya er ødelagt av orkanen. Foto: Scanpix

Martinussen sier løsningen er mer jernbane og kollektivreiser framfor bil, samtidig som man kutter ut all oljeleting i Norge.

- Norge har et ansvar for å slutte å lete etter olje, gass og kull. Den oljen vi finner i dag, skal etter planen bli produsert frem til nærmere år 2100. Da skal vi ikke ha mer olje og gass, ifølge Parisavtalen, sier hun.

Les også: Listhaug: - Nok drittslenging nå

Rasmus Hansson, partileder for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

- Oljens reelle kostnader

Også leder i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, mener orkanen Irma har fått folk til å våkne.

- I dag er Norge verdens sjuende største eksportør av klimagassutslipp. Utslippene fører til dødsorkaner som den som smadrer hus og hjem i Karibien og Florida akkurat nå.

- Orkanen Irma har fått enda flere til å våkne til oljens reelle kostnader. Den 12. desember er det nytt klimatoppmøte i Paris. Enten det blir Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg som skal reise dit, må de forplikte Norge til å ikke lete etter mer klimaødeleggende olje, mener Hansson.

Les også: - Sissener har rota seg vekk i den kalde krigens ideologiske tåkeheim

Han frykter konsekvensene av mer oljeleting.

- Globalt er det 20 millioner klimaflyktninger. Om regjeringen, med Frps Terje Søviknes i spissen, får forsette sin klappjakt etter mer klimaødeleggende olje vil dette kunne bli mye, mye verre.

- Ta imot 1000 klimaflyktninger

MDG-Hansson ber Norge se mot Frankrike.

- Frankrike har allerede forpliktet seg til å ikke lete etter mer olje, og de vil forby oljeboring totalt fra 2040. Ved å også gjøre norsk oljestopp til en del av Paris-avtalen, kan vi sammen sende et mektig signal inn i klimaforhandlingene og løfte ambisjonsnivået for andre oljeland over hele verden.

Miljøpartiet De grønne ønsker også at Norge skal ta et ansvar overfor klimaflyktninger, ved å ta imot et visst antall hvert år.

- Søkkrike olje-Norge må ta et langt større ansvar for klimakonsekvensene som i dag rammer de fattige hardest. De Grønne vil derfor at Norge skal ta imot 1000 klimaflyktning årlig, på en egen kvote. Samtidig som vi vil erstatte utrygge oljejobber med 150.000 nye grønne jobber iløpet av 15 år, sier Hansson.

Sett denne videoen?