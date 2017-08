De borgerlige partiene har kuttet fra 428 til 354 kommuner, men det stopper trolig ikke der hvis de får fortsette. Per Sandberg (Frp) vil ned mot 160 kommuner.

Både Frp, Høyre og Venstre ønsker å gjennomføre ytterligere kommunesammenslåinger dersom det blir borgerlig regjering etter valget, ifølge Klassekampen.

– Vi er ikke i mål ennå, sier Frp-nestleder Per Sandberg. Han nevner 160 kommuner som en naturlig inndeling, men understreker at dette ikke er et «absolutt tall». Samtidig utelukker han ikke bruk av tvang mot kommuner som ikke vil slå seg sammen.

I Høyres program står det at partiet vil «ta initiativet til ytterligere sammenslåinger».

– Kommunereformen er ikke over, og samarbeidspartiene er enige om at arbeidet skal fortsette, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Samarbeidspartiet KrF har imidlertid varslet at de ønsker en reformpause – i motsetning til signalene fra Sanner. Venstre støtter opp om flere sammenslåinger.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer sterkt på planene, og spesielt på Frps ønske om å komme ned mot 160 kommuner.

– Dette viser total mangel på respekt for lokaldemokratier og lokal identitet, sier han.

