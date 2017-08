Rekordtall for Arendalsuka: - Det er en stor minglefest

Aldri før har så mange PR-folk, politikere og journalister dratt til Arendalsuka.

ARENDAL (Nettavisen): Mandag vender journalister, politikere, kommunikasjonsfolk og ansatte i organisasjoner og bedrifter nesen mot sørlandsbyen Arendal.

Det blir en seks dager lang fest med både uformell og formell kontakt, der mye handler om tilgang til politikerne.

En undersøkelse Arendalsuka gjennomførte i fjor, viste at halvparten av alle virksomheter som deltok oppga «kontakt med topp-politikere» som en hovedgrunn til at de drar. Hele 70 prosent trekker frem muligheten til å bygge nettverk og kontakt.

I FJOR: AUF-leder Mani Hussaini , Trond Giske, Hadia Tajik og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre på Kanalplassen i Arendal under Arendalsuka i fjor.

- Virksomhetene vil jobbe inn og skape nettverk inn mot sentrale politikere og andre myndighetspersoner, slik at de kan påvirke deres arbeid og få gjennomslag for sakene sine, sier koordinator Tone Skindlo Taraldsen i Arendalsuka til Nettavisen.

Rekord

I år blir Arendalsuka større enn noen gang.

- Vi ser at vi har nesten doblet antall arrangement. Det er ingen tvil om at dette bli den største utgaven av Arendalsuka så langt, sier Taraldsen.

I løpet av uka vil det være 786 arrangement i det offisielle programmet Over 700 forskjellige organisasjoner, politiske partier, medier og bedrifter står bak. Ved siden av det er det en stor rekke andre arrangement som ikke presenteres noe sted.

- Folk sier at det er mye lettere å møte folk på Arendalsuka enn på Stortinget. Det er et kompakt sentrum og veldig gode muligheter for kontakt. Det er en stor minglefest, sier Taraldsen.

GK sender ned 25

Blant de som er sterkt representert under Arendalsuka, er kommunikasjonsbyråene. 25 av 90 ansatte i Norges største kommunikasjonsbyrå, Geelmuyden.Kiese, skal besøke sørlandsbyen.

- Arendalsuka er veldig viktig for oss. GK er Norges største kommunikasjonsbyrå, og da er det naturlig at vi er til stede. Det er også viktig for kundene våre, sier Nina Riibe, administrerende direktør i Geelmuyden.Kiese til Nettavisen.

VIKTIG: - Arendalsuka er veldig viktig for oss, sier Nina Riibe, administrerende direktør i Geelmuyden.Kiese.

Hun viser til at GK arrangerer en rekke møter for kundene sine i løpet av uka. Under Arendalsuka står GK bak arrangement for kunder som Alstom, Norsk vann og Avfall Norge, der profilerte politikere deltar i panelet. Til sammen er det 20 arrangement på GKs program for Arendalsuka.

- Samtidig er Arendalsuka viktig internt, for at våre ansatte kan bygge kunnskap og møte kunnskapsrike folk, sier hun.

- Hva med den uformelle delen av programmet, altså muligheten til å møte journalister, politikere og næringslivsfolk?

- Det er i alle fall ikke noe vi selger. Vi har ikke noe uoffisielt program, sier Riibe.

- Viktigere og viktigere

Også andre kommunikasjonsbyråer er godt representert. Sju av 30 ansatte i First House deltar, mens hele ti av 17 i Corporate Communications drar nedover. Hos Norges nest største byrå, Gambit Hill + Knowlton, drar 15 av 55 ansatte ned til Arendal.

- Vi ser at Arendalsuka blir viktigere og viktigere. Dette er blitt en arena som har etablert seg og er blitt relevant for mange. Vi ser at kundene våre i større og større grad ønsker å være til stede, enten for å prate eller for å arrangere noe selv, sier Henrik Halvorsen, daglig leder i Gambit Hill + Knowlton i Norge, til Nettavisen.

- Vi bidrar til å løfte våre kunders agenda under Arendalsuka og tilrettelegge for det. Det er blitt en viktig arena for å sette dagsorden, sier han.

Også medier er godt representert. Rundt 300 journalister vil være til stede, 50 prosent mer enn i fjor. Også blant mediehusene er den uformelle delen av Arendaluka viktig. Ett av målene med å være i Arendal er kildearbeid og nettverksjobbing.

- Det er et bra sted å jobbe med kilder som vi drar nytte av gjennom hele året, mennesker som er viktige for oss. Arendalsuka er en andedam. Det er som Tostrupkjelleren (kjent, tidligere samlingssted for norske journalister og politikere, journ.anm) gjennom en hel uke, sier Veslemøy Østrem, eventansvarlig i Aftenposten, til Nettavisen.

Nettavisen er også til stede under Arendalsuka. Mandag kveld går valgkampens første partilederdebatt av stabelen. Følg debatten direkte her fra 21.30.



