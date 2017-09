Siv Jensen: - De ville bare svartmale

Frp-leder og finansminster Siv Jensen fikk gjennomgå i partilederdebatten.

OSLO (Nettavisen): De rødgrønne åpnet offensivt og samkjørt mot regjeringen og de borgerlige partiene i partilederdebatten på TV 2 torsdag kveld.

Særlig Frp-leder og finansminister Siv Jensen fikk gjennomgå av venstresiden.

- Dette var en veldig lite opplysende debatt. Jonas Gahr Støre og de andre ville bare svartmale, sa Siv Jensen til Nettavisen like etter debatten.

Trine Skei Grande var heller ikke spesielt fornøyd:

- Det var mye kakling og mye roping i munnen på hverandre, sa Venstre-lederen til Nettavisen etter debatten.

- Fest for eliten

SV-leder Audun Lysbakken forsøkte å ta livet av Fremskrittspartiets slagord i debatten om at Frp er partiet for folk flest.

- Det er helt riktig at Siv Jensen har stelt i stand fest, men det er mange som ikke er invitert til den festen. Dere er et eliteparti for de på toppen av det norske samfunnet, sa Lysbakken.

- Prioriterer Rema-Reitan



Rødt-leder Bjørnar Moxnes fulgte opp og lovet at han vil stanse Jensens fest.

- Du har glemt løftene dine, prioriterer Rema-Reitan og har glemt dem som jobber på Rema, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Jensen.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte Frp et eliteparti i debatten og viste til at påstanden om at størsteparten av regjeringens skattelettelser har gått til vanlige folk er faktasjekket av NRK med negativt resultat.

- De tusen rikeste har fått 800.000 i skattekutt, mens vanlige folk har fått noen få kroner, sa han.

Solberg: - Det går bedre nå



Utfallene mot Jensen kom etter at statsminister og Høyre-leder oppfordret opposisjonen til å se lyspunktene i Norge:

- En av grunnene til at det nå snur i norsk økonomi er regjeringens politikk. Det hadde vært fint om vi kunne være så sjenerøse med hverandre at vi sier at det går bedre nå, sa Solberg.

Partilederne møttes til debatt i TV-studioet i Oslo torsdag.

Det fikk Jonas Gahr Støre til å svare at Erna og Sivs skattekutt ikke gir flere jobber, men øker forskjellene.

- Den som skal styre etter valget får tøffere prioriteringer, sa Ap-lederen.

Frp-leder Siv Jensen avviste anklagene fra de rødgrønne og mente det var «påviselig feil» hva de sa.

- Bare i år bruker vi 4 milliarder kroner på å styrke innsatsen overfor dem som har det minst, sa Jensen og viste til satsing på brukerstyrt personlig assistent for funksjonshemmede, pleieassistent for foreldre med syke barn, gratis barnehage for familier som har minst og økte stipender for studenter i videregående skole.

De rødgrønne åpnet offensivt mot Erna Solberg og Siv Jensen i debatten. Fra venstre Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Erna og Sivs skattekutt ikke gir flere jobber, men øker forskjellene.

KrF-avklaring

Et annet tema som fikk fokus i debatten var KrF-leder Knut Arild Hareides avklaring overfor Vårt Land om at KrF ikke vil bidra til å kaste Solberg-regjeringen med en gang, selv om han ikke vil frede den for fire år.

- Jeg har tydeliggjort det vi står for: Vi ønsker en regjering utgått av sentrum og partiet Høyre. Hvis vi ikke lykkes med det, så går vi i opposisjon. Da vil vi prøve å gjøre det vi kan for å få gjennomslag for vår politikk, sa Hareide.

Avklaringen imponerte ikke SV-leder Audun Lysbakken:

- Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide har en politisk variant av Stockholm-syndromet, der du utvikler sympati for kidnapperne dine. Helt på tampen viser det seg at en stemme til Venstre eller KrF er en stemme på at Sylvi Listhaug skal få fire nye år i regjering, sa han.

