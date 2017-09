Siv Jensen: - Ikke-tema å fjerne Listhaug

– Sylvi gjør en god jobb for landet og fronter den politikken regjeringen ønsker, sier Siv Jensen (Frp).

Statsminister Erna Solberg (H) inviterte de tre andre partilederne Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) til en uformell prat i statsministerboligen tirsdag kveld.

Etter en times tid var møtet over.

– Vi har hørt litt på hverandre. Hva man har opplevd og hvordan diskusjonen om eget parti har vært, sier Solberg til NTB.

- Skal snakke mer strukturert



De fire partiene må nå avklare med sine stortingsgrupper hvordan de skal følge opp videre regjeringssamtalene.

– Alle trenger jo mandat. Vi er enige om at vi har en plan fremover og at i slutten av neste uke skal vi begynne å snakke sammen litt mer strukturert, sier Solberg.

Stortingsvalget 2017 OSLO 20170912. Stortingsvalget 2017. Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (FrP), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) i Vandrehallen under det tv-sendte partiledermøtet på Stortinget natt til tirsdag

- Et ikke-tema



KrF-leder Knut Arild Hareide har gjentatt gjennom valgkampen at han ønsker en sentrum-høyre-regjering framfor en regjering der Frp inngår. På TV 2 ble han tirsdag spurt om han kunne endre dette standpunktet dersom Sylvi Listhaug (Frp) får en annen posisjon enn innvandrings- og integreringsminister.

– Dette handler ikke om enkeltpersoner. Jeg er opptatt av integreringsministerjobben, og jeg ville nok gjort det på en annen måte enn Listhaug, men dette handler om politikk og om hvilke løsninger vi kan finne fram til, sier han.

Frp-leder Siv Jensen svarte ved å omtale spørsmålet som et ikke-tema.

– Sylvi gjør en god jobb for landet og fronter den politikken regjeringen ønsker. Å fjerne henne er et ikke-tema for meg, sier Jensen til TV 2.

Hareide gjentar at han ønsker Solberg som statsminister, men gir ingen garanti for fire år.

– Hva som skjer utover i perioden, kommer an på hvilken politikk Erna Solberg legger fram, understreker han overfor TV 2.

