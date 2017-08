Siv Jensen krever garanti fra Støre

Frp-lederen frykter «Oslo-tilstander» i hele landet dersom Støre overtar.

Finansminister Siv Jensen frykter kaos og dårligere offentlige tjenester dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister etter valget.

- Jeg frykter at en Støre-ledet regjering vil gi en politikk som ligner den Raymond Johansen fører i Oslo. Der ser vi at private alternativer skvises ut, selv om kvaliteten er god, sier Jensen til Nettavisen.

- Bom stopp for private



Det Jensen frykter er en kopi av Arbeiderpartiets samarbeid med SV, MDG og Rødt i Oslo, der Rødt og SV har satt foten ned for velferdsprofitører.

BLIR UTFORDRET: Ap-leder Jonas Gahr Støre blir utfordret av Jensen om hvorvidt han vil si nei til såkalte velferdsprofitører om han blir statsminister.

- Det vi ser i Oslo nå er den formaliserte avtalen byrådet har med Rødt, og den er jo helt tydelig på at det er kommunen og til nød ideelle virksomheter som skal få lov til å stå for driften av nye barnehager. Det betyr i realiteten en bom stopp for videre utvikling av private barnehager, sier Frp-lederen, og understreker:

- Det betyr dårligere barnehagetilbud og dårligere barnehagedekning. Det betyr også dyrere barnehager.

Hun mener Ap rett og slett har tatt på seg «ideologisk skylapper».

- De har bestemt seg for at private er noe ordentlig fæle greier. Men da glemmer man at årsaken til full barnehagedekning er at de private fikk like rammebetingelser som kommunene. Det var en helt vesentlig forutsetning for barnehageforliket, og har ført til at halvparten av barna våre går i private barnehager, sier Jensen.

- Støre må si klart fra



Nå krever hun derfor en garanti fra Støre, om at han ikke vil si nei til private barnehagedrivere.

- Det Støre er nødt til nå er å gi en garanti for disse kravene fra særlig Rødt og SV. Han må si klart fra. Enten er han enig med Rødt og SV, og det betyr i så fall bom stopp for barnehageforliket - ellers må han si nei, dette vil vi ikke være med på, sier Jensen, og legger til:

- Vi må vite hva han mener, eller er dette også gjenstand for forhandling? Listen over potensielle kaossaker begynner å bli lang, sukker hun.

Støre selv har sagt at han ikke vil i regjering, eller ha en samarbeidsavtale med verken MDG eller Rødt. Han kan likevel bli avhengig av deres støtte for å få flertall, ifølge de siste meningsmålingene.

- Slik det ser ut nå er han avhengig av alle de små partiene. Da er det jammen meg ikke godt å si hvordan dette vil påvirke tjenestene til folk, sier Jensen.

Hun viser til at Ap også har gjort lignende avtaler i Bodø og Trondheim, som ifølge henne hindrer private aktører å etablere seg.

- Dette handler om viktige tjenester for innbyggerne. Likevel skal man strupe noe som fungerer, og lager snubletråder, sier hun.

RØDT SAMARBEID: Bjørnar Moxnes (R) med Raymond Johansen (Ap), Lan Marie Nguyen Berg (MDG) når de signerer samarbeidsavtalen etter kommunevalget for to år siden.

- Jeg synes det er skammelig



Frp-lederen påpeker at foreldrene er fornøyd med både private og kommunale barnehager.

- Det er faktisk slik at de private scorer bedre enn de kommunale. Det er også dyrere å bygge kommunale barnehageplasser, så jeg begriper ikke hvorfor vi skal gjøre ting dyrere og dårligere når resultatet vi har så langt viser at kvaliteten går opp, prisene er stabile og foreldrene er fornøyd, sier Jensen til Nettavisen.

Hun forstår heller ikke bruken av begrepet velferdsprofitører.

- Jeg synes det er skammelig at man har kommet opp med et slikt begrep. Dette er i hovedsak kvinnelige gründere som ikke akkurat tjener seg rike og fete på dette. Vi vet i tillegg at de private barnehagene har begrenset utbytte, så påstanden om at de melker dette, er feil, sier hun.

- En veldig svartmaling



I flere meningsmålinger den siste uken har Arbeiderpartiet opplevd nedgang, der de får en oppslutning ned mot rekordlave 27 prosent.

Jensen sier hun tror hun vet årsaken.

- Det er en veldig svartmaling som folk ikke kjenner seg igjen i. De forteller bare hvor galt det er og hvor fryktelig denne regjeringen er, men folk ser jo at det går bedre i økonomien, sier hun, og påpeker:

- Jeg håper flere velgere får opp øynene for dette, for dette kan ende i kaos.

