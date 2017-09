Siv Jensen om Støre-plan: - Det er oppsiktsvekkende

Frp-lederen lover å doble infrastrukturfondet til 200 milliarder.

- Vi vil doble infrastrukturfondet til 200 milliarder kroner, og fortsette tempoet i både vedlikeholdet og byggingen av ny infrastruktur, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Nettavisen.

Nyheten slipper Jensen kun tre dager før det avgjørende valget, der velgerne skal avgjøre om hun og Erna Solberg (H) får fortsette i regjering.

Fondet vil hun doble i løpet av neste fireårsperiode.

Les også: Skei Grande: - Et utrolig kaklekor

- Det gir forutsigbarhet



Infrastrukturfondet ble opprettet av dagens regjering, og er per nå på 100 milliarder kroner. Avkastningen fra fondet brukes til å finansiere infrastruktur. I perioden 2015 til 2017, har avkastningen vært på totalt 4,5 milliarder.

- Hvorfor er det bedre å ha pengene på konto i Norges Bank, enn i oljefondet?

- Det handler om å avsette midler som du vet du disponerer avkastningen av. Det gir en forutsigbarhet i planlegging og finansiering av prosjekter framover, sier Jensen.

- Men avkastningen fra fondet nå er mindre enn prisveksten?

- Avkastningen varierer over tid historisk sett, men poenget er at dette gir en forutsigbarhet som er bra for realisering av prosjekter, sier hun.

Les også: Erna ble stjerna i partilederdebatten på TV 2

- Jonas skaper en usikkerhet



Jensen mener de nå har fått «ordentlig fart på veibyggingen», og sier hun derfor frykter det som vil skje dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre tar over.

USIKKERHET: Jensen mener Ap-leder Jonas Gahr Støre skaper usikkerhet for samferdselssatsingen i Norge dersom han vinner valget.

- Vi ser at det skapes usikkerhet fra Jonas og de partiene han potensielt skal samarbeide med, om de vinner valget, sier hun, og ramser opp:

- Han har sagt at han vil redusere standarden på flere planlagte prosjekter, og det innebærer at det ikke nødvendigvis skal være firefeltsveier. Han har også tatt til orde for hastighetsreduksjon på veier. Det betyr ikke bedre veier, men at vi bygger dårligere for fremtiden.

Frp-lederen reagerer også på at det er skapt usikkerhet rundt selskapet Nye Veier, som regjeringen opprettet med et mål om «å sikre en helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier».

- Det er skapt usikkerhet om Nye Veier fra både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, ved at de har signalisert at de ønsker å legge det ned. Det må jeg si er helt oppsiktsvekkende, sier Jensen.

Les også: Siv Jensen: - De ville bare svartmale

- Skjønner hvorfor skattene skjerpes



Hun viser til at Nye Veier bidrar til å fremskynde nye veiprosjekter, til en besparelse for staten på 30 milliarder kroner.

- Hvis man sier nei til å frigjøre 30 milliarder kroner, er det i hvert fall ikke tvil om hvorfor man går til valg på å skjerpe skattene, sier Jensen, og legger til:

- Men når Jonas har beskrevet hva han skal bruke 15 milliarder av skatteskjerpelsene på, så står ikke infrastruktur på lista, sier hun.

Samtidig frykter hun at MDG også vil få en hånd på rattet.

- Alle de rødgrønne partiene sier ting som setter tempoet i veibyggingen i fare. Og du har et MDG som kan komme på vippen, som ikke vil ha veier i det hele tatt. Det betyr at vi kan få bråstopp i flere prosjekter, sier hun.

Les også: Ny måling: Flertall for de rødgrønne

- Hjelper ikke heie i sofakroken



- Hvor stor tror du sjansen er for at dere vinner på mandag?

- Jeg mener det er en god mulighet til å klare det, men her skal det jobbes hver dag. Det er mye positive tilbakemeldinger og mye debatt i sosiale medier, men det er bare det at valget vinnes ikke i sosiale medier. Hvis man vil ha Frp i fire nye år i regjering, så må man gå å stemme. Det hjelper ikke å heie i sofakroken, vektlegger Jensen.

Les også: Listhaugs Rinkeby-tur kostet 40.000: Slik svarer Solberg

Har du sett denne?