Siv Jensen reagerer på Ap-Jettes videoflause

Frp-leder Siv Jensen slår tilbake mot kritikken etter å ha sagt at terror «banker på vår dør».

ARENDAL (Nettavisen): Etter partilederdebatten i Arendal mandag kveld, kritiserte Ap-politiker Jette Christensen Frp-leder Siv Jensen for å si at terrorister «banker på vår dør». Men hennes egen partileder, Ap-leder Jonas Gahr Støre, sa akkurat det samme.

- Jeg synes det er helt absurd at vi har en minister i Norge som står og sier på TV at terror står og banker på døra vår, sa Christensen til NRK.

Siv Jensen sier hun reagerer på angrepet fra Aps stortingsrepresentant.

- Christensen avsporer debatten og viser nok en gang at Ap ikke tør å ta de vanskelige debattene. Nå må de slutte å stikke hodet i sanden, sier Jensen til Nettavisen, og konstaterer:

- Trusselen fra radikal islam kan ikke bare møtes med et politisk skuldertrekk.

SA DET SAMME: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Frp-leder Siv Jensen sa begge at terrorister banker på vår dør, men Jensen mener Støre ikke har ryggrad når han sier det samme som henne.

- Støre sto uten ryggrad

Jensen hørte selv at Støre sa det samme som henne om terrortrusselen.

- Jeg hørte Støre sa nesten den samme setningen som jeg nettopp hadde sagt i debatten. Forskjellen er at Frp vil gjøre noe med trusselen fra radikal islam og beskytte våre verdier, sier Frp-lederen.

Uttalelsen fra Støre kom etter at Jensen angrep Aps partileder for hans håndtering av karikaturstriden i 2006, da han var utenriksminister.

- Vi har en mann som tar mål av seg til å bli statsminister som skjøv en redaktør i en avis foran seg da ytringsfriheten var under press, sa Jensen om striden rundt Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, etter trykkingen av Muhammed-karikaturene.

I partilederdebatten sa Støre at han nekter å ta imot en leksjon fra Jensen. Men Jensen mener det er helt på sin plass å gi ham en leksjon.

- Mens Støre sto uten ryggrad da islamistene banket på vår dør og reagerte med å beklage vår ytringsfriet. Og det var nettopp derfor jeg utfordret Støre på dette i partilederdebatten, sier hun.

- Handler ikke om brunost



Frp-lederen påpeker at det er viktig at man står opp for landets verdier.

- Når Støre ofret ytringsfriheten og la skylda på en redaktør som sto opp for verdiene våre er vi på en farlig kurs. Når våre verdier er under press, da trenger vi politikere med ryggrad, sier Jensen til Nettavisen, og understreker:

- Dette handler ikke om brunost og skismurning, men å ha politikere som tør å stå opp mot krefter som vil undergrave vårt samfunn, sier hun.

Jensen sier hun garanterer at Norge skal «vokte døren» på hennes vakt.

- Når terror og ekstremisme banker på vår dør, da trenger vi politikere som vokter den døren. Der har Frp vært i front, mens resten av det politiske Norge har vært unnvikende og unnskyldende. På min vakt kan jeg garantere at Norge står opp for ytringsfrihet og våre verdier. Radikal islamisme skal aldri få fotfeste i landet vårt, sier hun.

STØTTER SJEFEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre ble forsvart av stortingsrepresentant Jette Christensen etter mandagens partilederdebatt i Arendal. Hun mener det er en forskjell på det Støre og Siv Jensen sa, selv om ordlyd var nærmest identisk.

Christensen: - Helt forskjellig

Selv om ordlyden til Jensen og Støre var tilnærmet identisk, mener imidletid Christensen at budskapet til Jensen er et helt annet.

- Det jeg sa var overført til den settingen som Siv Jensen sa det i. Det jeg mente å si er at det er helt absurd å bruke terror som et argument mot innvandring. Det er noe helt annet enn å si at terror i seg selv er en trussel, slik Jonas gjør, sa Christensen til Nettavisen tirsdag.

- Når hun sier at terror står og «banker på vår dør», skaper hun et inntrykk at ja til innvandring er det samme som ja til terrorisme. Det er i hvert fall sånn jeg oppfattet det. Hun fremstiller terror som noe som kommer utelukkende utenfra, sa Christensen.

