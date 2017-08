Siv og Sylvi scorer sosiale seire

Det er ingen over, ingen ved siden av på sosiale medier.

Hvis det var engasjementet på Facebook som avgjør valget er det ingen tvil om at Fremskrittspartiet ville gjort en total knockout. Forrige uke var det Siv Jensen, Sylvi Listhaug og FrP som var de tre som engasjerte klart mest.

Hver uke gir Nettavisen deg en oversikt over hvilke partier som klarer å engasjere mest i sosiale medier. Det vi teller er ikke hvilke partier som legger ut flest saker, eller som kjøper seg til oppmerksomhet.

Tellingen er antall delinger, likes og kommentarer på det som legges ut av partienes og ledernes offisielle sider. Vår analyse gjøres med hjelp av verktøyet Crowdtangle.

Nå som valgkampen er skikkelig igang ser det ut til at det er noen gjengangere i toppen. Det er ingen forandringer på topp fire, men MDG gjør et stort byks. Ellers er det nedtur for Rødt, som til og med en uke i sommer var over Arbeiderpartiet.

I størrelsesorden er det greit å ta med at FrP er like store som Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og SV om de legges sammen.

Den mest virale posten fra et parti sist uke var denne:

Partilisten:

(Forrige ukes liste i parantes)

1. FrP (1)

2. Demokratene (2)

3. Høyre (3)

4. Arbeiderpartiet (4)

5. Miljøpartiet de Grønne (9)

6. SV (6)

7. Liberalistene (7)

8. Rødt (5)

9. Venstre (8)

10. Senterpartiet (10)

11. KrF (11)

12. De Kristne (12)

For partilederne er det en virkelig stor forandring, og det er en ny nummer 1. I tillegg er det en liten nedtur for Rasmus Hansson som går ned fra 6. til 8.plass på listen.

Partilederne

1. Siv Jensen (2)

2. Erna Solberg (1)

3. Jonas Gahr Støre (3)

4. Audun Lysbakken (4)

5. Knut Arild Hareide (5)

6. Bjørnar Moxnes (7)

7. Trygve Slagsvold Vedum (8)

8. Rasmus Hansson (6)

9. Trine Skei Grande (9)

10. Makvan Kasheikal (10)

Den mest virale posten fra en partileder sist uke var denne:

PS! Sylvi Listhaug ville vært nummer en på denne listen, men hun er altså ikke partileder.