Skei Grande: - Et utrolig kaklekor

Siv Jensen holdt munn, mens Trine Skei Grande reagerer på roping i partilederdebatten.

KARL JOHANS GATE (Nettavisen): - Jeg synes det var et utrolig kaklekor, som jeg er litt usikker på om velgerne lærte så mye av, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Nettavisen etter partilederdebatten på TV 2 sent torsdag kveld.

Skei Grande legger ikke skjul på at hun er skuffet etter valgkampens nest siste partilederdebatt.

- Jeg skulle gjerne snakket mer om skolepolitikk og miljøpolitikk, men det var mye roping i munnen på hverandre, sier hun.

- Føler du at du selv kom for lite til orde i debatten?

- Jeg føler bare at det var mye kakling og roping, og det tror jeg ikke folk synes noe om når man skal høre debatter, sier Skei Grande.

- Jeg frykter at vi får kaos



På flere meningsmålinger de siste dagene, har Venstre ligget over den viktige sperregrensen på fire prosent. Skei Grande sier hun nå har tro på valgseier.

- Men det er veldig viktig at alle skjønner at vi ikke får noen seier på borgerlig side om vi ikke gjør et godt valg. Jeg tror alle er veldig spente, for her vil hver stemme telle - og Venstre vil avgjøre hvem som blir statsminister i Norge, sier hun.

- Hva frykter du mest om vi får en rødgrønn regjering?

- Jeg frykter at vi får kaos, og så tror jeg vi får reversering av alle reformer og omstillingen som har skjedd i Norge, sier hun.

På spørsmål om hun nå vil inn i regjering, er svaret krystallklart:

- Selvfølgelig vil vi inn i regjering. Det er derfor politiske partier finnes.

Jensen: - Bare svartmaling fra Støre



Frp-leder Siv Jensen ble selv avbrutt flere ganger i debatten, noe hun også påpekte under sendingen. Hun er enig i at det ble for mye «snakking i munnen på hverandre».

- Jeg synes ingenting om det, så derfor prøver jeg å holde munn og ta ordet når jeg får det, sier Jensen til Nettavisen.

Hun reagerer også på det hun beskriver som svartmaling fra hovedmotstanderen, Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Jeg synes det var en veldig lite opplysende debatt, fordi Jonas Gahr Støre og resten av den siden bare svartmaler og drev med angrep uten å komme med noen nye løsninger, sier Jensen.

- Hvor sikker er du på at dere klarer å dra seieren i havn?

- Her skal det jobbes hele veien til valgresultatet er et faktum, men det er velgerne som avgjør dette. Hver stemme kommer til å telle, og da må folk gå ut og stemme. For det hjelper ikke å være enig på Facebook og i sofakroken. Ut og stem, ellers får man kaoset vi nettopp så, påpeker hun.

Støre: - Det er et sig i befolkningen



Ap-leder Jonas Gahr Støre forlot TV 2-huset etter debatten til ropene fra hyllende AUF-ere og Høyre-motstandere som ropte «fire nye år».

- Det er ni taletrengte mennesker, så det er intenst, oppsummerer Støre til Nettavisen på vei ut.

- Er du fornøyd med egen innsats?

- Det er alltid ting jeg skulle ha sagt, og som jeg ikke fikk sagt, men det var brukbart, sier Støre, som av Nettavisen fikk terningkast fire.



- Hvor sikker er du nå på valgseier?

- Det kan ingen være sikre på før helgen, men jeg føler at det er et sig nå i befolkningen. Så vi skal stå på helt inn, men ingen kan være sikre før den endelige meningsmålingen på mandag, sier Ap-lederen.

- Svært lite sannsynlig med KrF



- Det går mot en valgthriller. Hva er din plan for de siste dagene før valget?

- Det er å snakke om politikk. Hvis de vil ha en politikk for arbeid, hvor vi bruker de store pengene på det som er viktig for oss, få ungene gjennom skolen og satse på eldreomsorg. Ikke et land hvor forskjellene og motsetningene vokser. Det er en sånn regjering Arbeiderpartiet kan danne, sier Støre.

At KrF-leder Knut Arild Hareide torsdag gikk ut og sa at han vil støtte en Høyre/Frp-regjering etter valget, synes Støre er en god avklaring.

- Det er ikke helt nytt, men det er en veldig god klargjøring for velgerne. De vet at hvis de vil ha en ny regjering, og ikke Frp og Høyre i regjering, så må de stemme på Arbeiderpartiet, sier Støre.

- Er det nå helt uaktuelt for dere å samarbeide med KrF etter valget?

- Nå har de valgt Frp og Høyre, så det er svært lite sannsynlig, sier han.

Lysbakken: - Vi kan berge et nytt flertall



Også SV-leder Audun Lysbakken karakteriserer debatten som intens.

- Det kom i alle fall fram noen klare konfliktlinjer, så jeg er fornøyd med det. Jeg fikk sagt noe av det jeg hadde lyst til å si, sier Lysbakken, som har snust på 7-tallet på meningsmålingene denne uken.

- Hva blir det viktigste for deg nå de fire siste dagene før valget?

- Det er å gjenta vårt budskap. Hvis du er opptatt av rettferdig fordeling, miljø og en ny regjering, så er SV den sikreste stemmen for det, sier han.

- Er du redd for at valgseieren er i ferd med å ryke?

- Vi gjør vår del av jobben ser det ut som. Vi fører en valgkamp som virker, og nå må vi vokse enda mer - og da kan det bli vi som berger et nytt flertall. Det skal vi gjøre alt vi kan for de siste dagene, sier Lysbakken, og konstaterer:

- Det blir en thriller av et valg, og klisjeen om at hver stemme teller, er virkelig sann denne gangen.

Hansson: - Følte det slett ikke i dag



MDGs talsperson, Rasmus Hansson, sier målet hans nå er å kaste Siv Jensen ut av regjeringen. Selv var han passe fornøyd med debatten.

- Det er ikke et lett forum å gjøre rede for partiets politikk og sine tanker. Helst så vil man jo snakke med folk, og ikke mot folk, sier Hansson.

- Ble det for mye snakking i munnen på hverandre i dag synes du?

- Ja, det ble jo det. Men det er vel ikke så lett å unngå når ni ivrige partiledere skal prøve å få sagt alt de mener på noen få minutter. Så det gikk vel som det kunne, sier han, som selv følger han kom for lite til orde:

- Det føler jeg sjelden, og følte det slett ikke i dag. Det jeg ønsket å snakke om er det store bildet om Norge, som Jonas Gahr Støre og Erna Solberg nekter å forholde seg til. Det mener jeg ville vært mye mer interessant for seerne, sier Hansson til Nettavisen.

- Dere kan ende på vippen etter valget. Hvordan skal dere bruke den makta?

- Den skal vi bruke til å utfordre Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, etter at vi har kastet Siv Jensen ut av regjering, til å konkurrere om den beste miljøpolitikken, sier MDGs talsperson.

