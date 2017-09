Skei Grande: - Vedum tjener på å bli tatt i faktafeil

Sp-lederen mener faktasjekkerne forflater norsk politikk. - Dette må han tåle, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.

GRENSEN (Nettavisen): Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener medias faktasjekking forflater det politiske ordskiftet.

- Jeg tror faktasjekkerne svarer på et problem som ikke er så stort i Norge. Norsk politikk er veldig ordentlig, sier Vedum til Klassekampen.

Venstre-leder Trine Skei Grande, er imidlertid uenig med Slagsvold Vedum.

FAKTAFEIL: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ble tatt i faktafeil av NRK, men avviser at det er feil det han har sagt.

- Jeg synes ikke at fakta eller faktasjekking forflater, selv om det av og til er litt rare ting de sjekker, sier Skei Grande til Nettavisen.

Les også: Vedum: - Debatten forflates av faktasjekk

Venstre-leder Trine Skei Grande er mandag gjestredaktør i Nettavisen.

- Han tjener på det

Vedum kommer med sin uttalelse etter at NRK-programmet «Detektor» konkluderte med at Vedums påstand om at «statsminister Erna Solberg har styrt den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett», faktisk er helt feil.

- I en mer populistisk vending, så tjener de populistiske partiene også på å bli tatt i en faktasjekk, fordi det er nok et eksempel på eliten og Oslo-makta, sier Skei Grande.

- Så du tror Vedum tjener på å være kritisk til faktasjekkerne?

- Jeg tror alle partiene som har lagt an til en populistisk profil i dette valget, tjener på å bli tatt i faktasjekk, sier Venstre-lederen, og legger til:

- Vi merker når enkelte går ut med noen utspill, så har de en type velgere som ikke bryr seg om at det er feil. Mens for oss som har liberale velgere, så liker ikke de at partilederen sier feil, sier hun.

Les også: Borgerlig flertall på ny måling

- Det er beviselig feil



- Hva tenker du om påstanden hans, om at statsminister Erna Solberg har hatt den mest sentraliserende regjeringen noensinne?

- For det første tar han beviselig feil, men klart at hele valgkampen hans er bygd opp rundt det mantraet. Så han har ingen annen sjans enn å gå til kamp mot fakta, men det er sikker 8-10 prosent som synes det er greit, sier Skei Grande.

- Han kaller det flispikkeri, og sier den politiske debatten i Norge er så ordentlig. Han mener det nærmest ikke er noe poeng å faktasjekke politikere?

- Jeg er for så vidt enig i at det ikke er så mye fake news som lages av norske politikere, men vi må respektere at vi av og til får beskjed om at nå dro vi til for mye - det må vi tåle. Det må han også tåle, sier hun, og påpeker:

- Det er fortvilende at det er noen politikere som tjener på å bli tatt i feil.

Les også: Venstre-leder vil ikke snakke om sin stilling

- Ingen drømmekoalisjon



Skei Grande sier hun er bekymret for konsekvensene dersom Senterpartiet får regjeringsmakt etter valget.

- Jeg er bekymret for den konfrontasjonen mellom by og land de legger opp til, at det er om og gjøre å flå byen, sier hun, og understreker:

- Det tror jeg ikke er noe lurt.

Hun mener dessuten at Senterpartiet er det dårligste partiet når det gjelder miljø, særlig i kombinasjon med Arbeiderpartiet.

- Det er ingen drømmekoalisjon, verken for klima eller flyktninger. Det er mulig Sylvi Listhaug har en hardere tone, men Trygve Slagsvold Vedum har jo sagt på Stortingets talerstol at han mener hun ikke får gjort jobben sin fordi vi alltid nuller ut politikken til Frp. Det sier jo litt om hva de kommer til å få til sammen med Arbeiderpartiet, sier Skei Grande.

Samtidig kan Ap og Sp bli avhengig av MDG og Rødt for å få flertall.

- Man vet ikke hva man får på den siden, konstaterer Venstre-lederen.

Har du sett denne?