Slik stemte din kommune

Erna Solberg fortsetter som statsminister, men hvem stemte din kommune på?

Etter et jevnt valg, der både KrF og Venstre til slutt karret seg over sperregrensen, var det til slutt de borgelige som fikk flertall med 89 mandater på stortinget.

Lurer du på hvordan din kommune stemte? Det kan du søke opp her (gå inn på «bytt sted» og legg inn din kommune).

NTB og NRK kunne riktignok melde flertall på rødgrønn side i en bitteliten stund, men det snudde kjapt.



Siv tok til tårene



Det vil si at Erna Solberg fortsetter som statsminister.

- Høyre har fått støtte til fire nye år, takket være at partiet har levert resultater, sier Solberg.

Solberg fortsetter altså som statsminister i Norge. Fremskrittspartiet gjorde et godt valg, og Frp-leder Siv Jensen greide ikke å holde tårene tilbake da hun inntok talerstolen på valgvaken.

- Jeg er så stolt, sa Jensen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte derimot innrømme valgnederlag:

– Vi lyktes ikke. Dette valget er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet, erklærte Støre da han rett før midnatt talte til partiets valgvake i Oslo.

Men det var ikke bare mørkt på rødgrønn side. Både SV og Senterpartiet gjorde veldig gode valg, mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært fornøyd med å få en representant inn på Stortinget.

Ingen garantier fra KrF



Erna Solberg understreket at det er de fire borgerlige partiene sammen som danner grunnlaget for flertallet.

– Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger også de neste fire årene mellom de fire partiene. Derfor har jeg invitert partilederne fra Frp, KrF og Venstre til samtaler hvor vi skal avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre, sa Solberg.

Knut Arild Hariede på talerstolen under KrF sin valgvake på Ballroom i Nedre Vollgate 11 i Oslo i forbindelse med Stortingsvalget 2017.

KrF gjorde sitt dårligste valg på over 80 år, og KrF-leder Knut Arild Hareide tok ansvar for resultatet da han holdt sin tale på valgvaken.

– Jeg tar min del av ansvaret for at vi ikke kom skikkelig gjennom med vårt budskap. Men vi skal jobbe hardt sammen hver eneste dag for at KrFs stemme skal bli hørt og få innflytelse på Stortinget over politikken, sa Hareide.

Hareide vil ikke støtte et mistillitsforslag mot regjeringen nå, men gir ingen garantier for de fire neste årene i forkant av de kommende forhandlingene med de andre borgerlige partiene.

–Det jeg har forstått, er at Erna Solberg har invitert dem som har pekt på henne, der det vil være samtaler om den typen spørsmål, uten at jeg nå skal begynne å prosedere rundt hva som skal komme derfra. Vi ønsker sentrumhøyre-regjering så får vi se hva som skjer. Hvis det ikke blir den type regjering, går vi i opposisjon, men vi blir ikke et støtteparti til en blåblå regjering, sier Hareide under partilederrunden på Stortinget.

Venstre: - Vi skal snakke sammen



Venstre-leder Trine Skei Grande forbereder seg til firepartisamtaler og sier hennes parti de neste fire årene må jobbe for gjennomslag for sine saker.

- Nå skal vi, som Knut Arild Hareide nettopp sa, snakke sammen. Erna har sagt alle fire partiene skal ha dialog. Jeg håper vi får gode politiske resultater. Det viktigste for oss er gode resultater. Vi må se på hva som har fungert bra, og hva som ikke har fungert like bra. Vi skal bygge strategi for de neste fire årene, sier Skei Grande i partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag.

Venstre-lederen sier det er for tidlig å si hvor veien går videre.

- Vi har fått et mandat og må finne ut hvordan vi skal forholde oss til det. Vi skal se hvordan vi kan finne en god løsning. Venstre får ny stortingsgruppe og jeg har behov for å samle mine rundt meg og bygge opp et lag som gir mandat til denne type samtaler, sier Venstres leder.

