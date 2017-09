Solberg: - Støre har ikke fulgt sin egen vinneroppskrift

Statsminister Erna Solberg mener Støre er panisk når han påstår at hun gjør Norge kaldere.

GRENSEN (Nettavisen): Siden meningsmålingene spriker i alle retninger, og det veksler mellom borgerlig og rødgrønt flertall, må regjeringen og statsminister Erna Solberg (H) kjempe ekstra hardt for å beholde makta.

- I går var det tre meningsmålinger. To hadde borgerlig flertall, og en rødgrønt flertall. Men dette kommer vi til å få fasiten på 11. september. Da vet vi hvilke målinger som traff, sier Solberg til Nettavisen.

Solberg, som fredag er gjesteredaktør i Nettavisen, sier hun absolutt ikke har lyst til å gi fra seg statsministerstolen til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

KALDERE: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Erna Solberg gjør Norge til et kaldere samfunn.

- Jeg frykter en svak regjering



- Hva frykter du mest dersom Støre blir statsminister og overtar jobben din?

- Akkurat nå frykter jeg mest en svak regjering som lager budsjetter med Rødt eller De Grønne, fordi det betyr at en del viktige utviklingstrekk i Norge vil bli endret fordi de vil måtte få innflytelse på noen av tingene som er viktig for dem, sier Solberg.

Hun frykter blant annet mindre valgfrihet og mindre mangfold i Norge.

- Jeg er jo redd for allerede den tendensen som venstresiden har til å gi mindre valgfrihet, til å gjøre det vanskeligere å få fram alternativene og mangfoldet i Norge. Rødt har jo dette øverst på sin agenda, å stoppe alle private alternativer, sier statsministeren.

Solberg frykter også for samferdselssatsingen til en rødgrønn regjering.

- Vi trenger å bygge hele landet og bygge bedre infrastruktur, men De grønne er helt tydelige på at de vil bremse utviklingen av gode veier - og det vil forsterke det som allerede ligger i SV og Senterpartiets prioriteringer, hvor veinettet rundt de store byene er nedprioritert, sier hun.

- Jeg tenker det er litt panisk



- Støre har jo vært ute og sagt at du skaper et kaldere samfunn. Hva tenker du om slike karakteristikker?

- Jeg tenker at det vi ser er en litt panisk sluttfase når man begynner å falle på meningsmålingene. Da begynner man med karakteristikker i stedet for å prøve å selge egen politikk, sier Stolberg, og påpeker:

- Jonas Gahr Støre begynte denne valgkampen og sa at han skulle snakke om egen politikk, og sa at de som smilte mest og hadde best humør gjennom valgkampen, de kom til å vinne. Da er han i alle fall ikke i nærheten av å nå sin egen oppskrift for å vinne, mener hun.

- Så du synes Ap bare snakker negativt om andres politikk?

- Jeg tenker velgerne er ganske fornuftige. De er opptatt av å høre hva vil dere med Norge framover, og jeg synes kanskje ikke at Jonas har brukt den tiden han får i media til å fortelle det han vil framover, sier Solberg.

- Er du spent på om du får fortsette som statsminister?

- Selvfølgelig, sier hun og smiler.

