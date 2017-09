Solberg advarte mot økonomisk oljedoping, bruker 60 prosent mer oljepenger

I 2011 kritiserte Erna Solberg de rødgrønne for å gjøre Norge for avhengig av oljepengene. Selv har hun økt oljepengebruken med 60 prosent.

– Vi har hatt en veldig vanskelig situasjon på arbeidsmarkedet. Når du har nedgang, er det lurt å bruke penger, for ikke å miste arbeidsplasser og kompetanse, og å skape nye arbeidsplasser, sa Solberg i partilederutspørringen på NRK tirsdag.

Hun viste til at regjeringen i tillegg har gjennomført flere store og kostbare reformer og moderniseringer.

Det var i boka «Mennesker, ikke milliarder» fra 2011 at Høyre-lederen advarte mot et Norge på oljedop og fastslo at det ikke er mulig å fortsette å bruke oljepenger som Jens Stoltenberg og hans regjering. I Politisk kvarter på NRK tirsdag ble statsministeren konfrontert med sine tidligere uttalelser og at hun ifølge NRK selv har økt oljepengebruken med 60 prosent siden hun ble statsminister.

Solberg poengterte at norsk økonomi ble utsatt for et kraftig sjokk da oljeprisen begynte å stupe i 2014. Fallet stanset ikke før oljeprisen lå 75 prosent lavere, ifølge statsministeren.

Solberg står fortsatt på sitt seks år gamle postulat om at oljepengebruken ikke kan fortsette som nå, men kunne ikke svare konkret på programlederens gjentatte spørsmål om hva hun i så fall skal kutte og nedprioritere.

Heller ikke den kostbare, norske sykelønnsordningen vil bli endret om Solberg fortsetter i statsministerstolen, lovet hun, med et klart «ja» på spørsmål om hun vil beholde ordningen som i dag.

LO mener Høyre åpner for å gjøre svekkelser i ordningen, siden partiet ifølge hovedorganisasjonen har programfestet å sette ned et utvalg som skal gjøre en kritisk gjennomgang av ordningen.