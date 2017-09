Solberg vil lokke Venstre inn i regjering

Statsminister Erna Solberg (H) mener Venstre kan ha mye å tjene på å gå inn i regjeringen. Hun har heller ikke gitt opp å få med KrF.

Etter å ha talt til en feststemt forsamling av Høyres statsråder, rådgivere og stortingsrepresentanter torsdag, utdypet Solberg hvorfor hun mener det vil være fornuftig av Venstre å bli med i regjering.

– Man får mest mulig gjennomslag for politikken jo tettere og bedre samarbeid man har, sier hun til NTB.

Hun har argumentene klare for å lokke Venstre inn i regjeringen:

– Når man går inn i regjeringen, får man være med på veldig mange av hverdagsbeslutningene som foregår i en regjering. Disse hverdagsbeslutningene kan ha en ganske stor betydning, fremholder Solberg.

Regjeringssjefen viser også til at alle de fire borgerlige partiene fikk gjennomslag for viktige saker i forrige periode, men at det partiet som fikk gjennomslag for en sak, ikke alltid ble identifisert med saken.

– Når en sak blir gjennomført av regjeringen, blir det regjeringens preg som blir satt på den totalt sett, sier Solberg.

Diskuterer veivalg

Etter at Venstre berget seg over sperregrensen i stortingsvalget, har sentrale partifolk tatt til orde for at partiet må vurdere et regjeringssamarbeid med Frp. Venstres stortingsgruppe samles onsdag for å meisle ut et mandat til forhandlingene med Høyre, Frp og KrF.

Politikere på grasrota i Venstre som NTB snakket med torsdag, frykter et ras av utmeldelser dersom partiet går i regjering med Fremskrittspartiet.

Både KrF og Venstre bruker nå tiden på å finne ut hva de vil i det borgerlige samarbeidet. De fire partiene møtes til samtaler om en ukes tid.

– Jeg har veldig respekt for deres egne prosesser. Samtidig må man tenke at det egentlig er fire år man snakker om. Det er mye som skal skje i disse fire årene, sier Solberg.

KrF-skepsis

I dagene etter valget har KrF-leder Knut Arild Hareide utallige ganger gjentatt at partiet hans ønsker seg en regjering med KrF, Venstre og Høyre. Imidlertid ble styrkeforholdet mellom de to sentrumspartiene og Frp forskjøvet i Frps favør i valget, noe som gjør det enda mindre sannsynlig at Frp skal forsvinne ut av regjeringen.

Solberg understreker at hennes utgangspunkt alltid er at alle de fire partiene skal ha gjennomslag for politikk.

Til KrF har hun følgende beskjed:

– De bør tenkte på det perspektivet at de har fått mye innflytelse over fire år. Det bør være viktig.

– Så du har ikke gitt opp å få også KrF inn i regjeringen?

– Jeg gir aldri opp å få alle fire til å samarbeide.

