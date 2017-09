Sosial opptur for Venstre

Venstre har slitt lenge i valgkampen, men har en av sine beste uker på Facebook i uken som gikk.

Utviklingen på sosiale medier de siste ukene har vist en sterk vind for Høyre, men denne uken er det noen nye klare vinnere som kan tyde på en sterk vind for enkelte deler av norsk politikk.

På vinnersiden er det i uken som gikk ingen tvil om at det er opptur for Venstre og Miljøpartiet de Grønne. Sistnevnte parti har en av de aller beste, men Venstre kan notere seg for sin beste.

Selv om Frp går forbi Høyre gjør de to partiene det fortsatt bra, mens Arbeiderpartiet holder seg omtrent på samme nivå som tidligere selv om det betyr en plass høyere opp fordi Demokratene har en dårlig uke. Det er likevel verdt å merke seg at FrP har sin sterkeste uke siden vi begynte å undersøke oppslutningene på sosiale medier.

Nederst er det ingen bedring for Senterpartiet, som etter en sterk vår ser ut til å ha mistet mye vind på Facebook.

Nettavisen bruker analyseverktøyet Crowdtangle for å vise interaksjoner på de offisielle partisidene.

1. FrP (2)

2. Høyre (1)

3. Arbeiderpartiet (4)

4. Miljøpartiet de Grønne (5)

5. Demokratene (3)

6. Rødt (6)

7. SV (7)

8. Venstre (10)

9. KrF (9)

10. Liberalistene (8)

11. Senterpartiet (11)

12. De Kristne (12)

Den posten fra partiene som gikk best sist uke var denne, et bevis på at partiets myke verdier kanskje også fungerer i sosiale medier?

For partilederne er det små forandringer, men Jonas Gahr Støre går forbi Siv Jensen og er av politikere kun slått av Sylvi Listhaug.

Partilederlisten:

1. Jonas Gahr Støre (2)

2. Siv Jensen (1)

3. Erna Solberg (3)

4. Audun Lysbakken (4)

5. Rasmus Hansson (5)

6. Knut Arild Hareide (6)

7. Trygve Slagsvold Vedum (8)

8. Bjørnar Moxnes (7)

9. Trine Skei Grande (9)

10. Makvan Kasheikal (10)