Sp-Arnstad: - Uaktuelt å samarbeide med Rødt og MDG

Senterpartiets parlamentariske leder vil heller samarbeide med andre partier.

GRENSEN (Nettavisen): Rødt og Miljøpartiet de Grønne er på vippen på enkelte meningsmålinger, og flere mener rødgrønn side kan bli avhengig av småpartiene for å få regjeringsmakt.

Men Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, avviser totalt et slikt samarbeid.

- Vi har ingen spesielle planer om å samarbeide med dem. Vi har ikke tenkt å sitte å forhandle om en regjering med verken Rødt eller MDG, slår Arnstad fast overfor Nettavisen.

Se videointervju med Arnstad, som onsdag er gjesteredaktør i Nettavisen, øverst i saken.



REDAKTØR: Parlementarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, er onsdag gjesteredaktør i Nettavisen.

Les også: Knapt borgerlig flertall i ny måling

- Det ville overraske meg



- Men det kan jo hende at dere blir avhengig av partiene for å kunne danne regjering?

- Det må de enkelte partiene i Stortinget ta stilling til dersom det blir en mindretallsregjering, og hvilken mindretallsregjering de vil støtte. Vi kan ikke dirigere Rødt og MDG, men det vil overraske meg stort om de vil synes at vi heller skal ha en mindretallsregjering av Høyre og Frp enn av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sier Arnstad, og påpeker:

- Men det betyr ikke at vi har tenkt å gå inn og forhandle med dem på politiske spørsmål. For den styrken som enhver mindretallsregjering har i Norge, det er faktisk at den kan regjere på vekslende flertall i ulike saker i Stortinget, sier hun.

- Gro gjorde det samme



Arnstad sier de heller ikke trenger å bli avhengig av Rødt og MDG for å få flertall for et sine statsbudsjett, dersom de ender i regjering.

- Hvis du ser på tidligere mindretallsregjeringer i Norge, så har de vært utrolig flinke til å manøvrere budsjett igjennom i Stortinget med vekslende støtte fra ulike partier. Noen ganger har såkalte borgerlige partier støttet seg på sentrum, og noen ganger har de gjort opp med Frp. Gro Harlem Brundtland gjorde akkurat det samme, sier Sp-toppen.

Les også: Vedum med pendlergaranti

- Fremmed fugl i Norge



- Så et mulig budsjettsamarbeid med KrF og Venstre, og til og med Høyre kan bli aktuelt?



- Jeg mener en mindretallsregjering av for eksempel Senterpartiet og Arbeiderpartiet, vil ha store manøvreringsmuligheter i Stortinget. Det er jo det som er det normale for norske mindretallsregjeringer. Denne nye ordningen du har hatt de siste fire årene, med en samarbeidsavtale, det er en helt fremmed fugl i norsk politisk landskap, sier Arnstad.

På to meningsmålinger de siste dagene, går imidlertid Senterpartiet tilbake, til en oppslutning på 9,6 prosent.

- Jeg tror målingene går litt opp og ned. Realiteten er at Senterpartiet ligger en plass mellom 9,6 og 11 prosent i målingene, og det vil for Senterpartiets del bety en fordobling hvis vi sammenligner med 2013. Så vi synes jo selv at vi ligger ganske godt an i forhold til målingene, sier Sps parlamentariske leder.

- Men dere lå enda høyere i en periode, og var landets tredje største parti. Traff dere toppformen for tidlig?

- Nei, det tror jeg ikke vi gjorde. Men det er mulig at det er et litt lenger løp å gå enn det vi hadde tenkt, og at vi må jobbe videre med det målet om å bli Norges tredje største parti, sier Arnstad.

Se hele vidoeintervjuet med Marit Arnstad her: