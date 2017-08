46, 8 vil ha Solberg, 36,8 vil ha Støre.

I en ny måling Norstat har gjort for NRK svarer 46,8 prosent av dem som er spurt at sittende statsminister Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge. Tilsvarende tall for Jonas Gahr Støre er 36,8 prosent.

I april ledet derimot Støre stort på Solberg, med 44,2 prosent som ønsket Arbeiderpartilederen, men siden har han rast på meningsmålingene.

– Arbeiderpartiet har valgt meg som statsministerkandidat og jeg opplever at jeg har et stort parti i ryggen. Vi har et godt program og en stor ambisjon for Norge. Den målingen som teller er valgdagen 11. september. Vi er et lag som skal vinne valget og jeg skal lede det laget, sier Støre til NRK.

I kveld møtes de to til statsministerduell på NRK klokken 21.30.