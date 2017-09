Støre erkjenner nederlaget – statsminister Solberg fortsetter

Statsminister Erna Solberg sikret gjenvalg og skriver seg inn i Høyres partihistorie med gullskrift. Aps katastrofevalg knuste Jonas Gahr Støres regjeringsdrøm.

– Vi har fått støtte til fire nye år fordi vi har levert resultater på det vi lovet, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte til partiets valgvake like over midnatt.

Det betyr at Kåre Willoch ikke lenger er alene etter krigen om å bli gjenvalgt som statsminister fra Høyre – nå har også Solberg klart det.

Regjeringssjefen understreket at det er de fire borgerlige partiene sammen som danner grunnlaget for flertallet.

– Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger også de neste fire årene mellom de fire partiene. Derfor har jeg invitert partilederne fra Frp, KrF og Venstre til samtaler hvor vi skal avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre, sa Solberg.

Med knappe 90 prosent av stemmene telt opp, viste mandatfordelingen at de fire borgerlige får 88 mandater på Stortinget, mens de rødgrønne totalt får 81 mandater.

ERNA SOLBERG ble hyllet på Høyres valgvake.

Katastrofevalg for Ap

For Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ble valget en gedigen nedtur. De øvrige rødgrønne partiene gjorde svært gode valg, men Aps kollaps førte til at det ikke ble regjeringsskifte.

– Vi lyktes ikke. Dette valget er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet, erklærte Støre da han rett før midnatt talte til partiets valgvake.

– Vi fikk en knekk i dette valget, men vi ligger ikke nede. Vi er stolte over den innsatsen vi har nedlagt, sa han etter sin første stortingsvalgkamp som partileder.

Støre fikk allerede på vei til partilederdebatten på Stortinget spørsmål omkring sin egen stilling, men avviste bestemt at han vurderer å trekke seg.

Ap ser ut til å få 27,4 prosent av stemmene – det nest dårligste resultatet på over 90 år. Resultatet karakteriseres som «et sensasjonelt dårlig valg» av statsviter Svein Erik Tuastad.

SKUFFET: Ap-leder Jonas Gahr Støre er skuffet over valgresultatet, men sier han vil fortsette som leder.

Solberg fortsetter

Solberg kan dermed se fram til å fortsette som statsminister i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.

– Jeg håper vi får fortsette å styre i fire nye år, for det fortjener dette landet, sier Frp-leder Siv Jensen.

Alt tyder på en parlamentarisk situasjon temmelig lik dagens – med den store forskjell at verken KrF eller Venstre ser ut til å kunne sikre regjeringspartiene flertall i Stortinget alene. De to sentrumspartiene – som begge vaker rett overt sperregrensen på 4 prosent – kan bare samlet sørge for at Solberg, Jensen og deres mannskap har stortingsflertallet i ryggen.

KrF ser ut til å få inn åtte mandater og Venstre sju.

Valgvinner Sp

Senterpartiet ser ut til å bli valgets store vinner og nær doble sin stortingsgruppe. Partiet ligger an til å få en fremgang på 5 prosentpoeng og 19 mandater.

Også SV går mot et svært godt valg. Partiet ser ut til å gå klart fram og ende på oppunder 6 prosent.

Men alt tyder altså på at de to partiene ikke får betydelig mer innflytelse over politikken i Stortinget enn de har i dag.

Verken Rødt eller Miljøpartiet De Grønne klarte å komme seg over sperregrensen. Ved 23-tiden så begge partiene ut til å få inn én representant – Bjørnar Moxnes fra Rødt og Une Bastholm fra MDG. Det betyr i så fall at MDG-frontfigur Rasmus Hansson ryker ut.

