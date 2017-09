Støre: Jeg er hundre prosent klar på at jeg fortsetter som Ap-leder

Ap-leder Jonas Gahr Støre gjentar tirsdag morgen at han ikke har planer om å tre av etter partiets svake valgresultat.

På spørsmål fra NRK ved 10-tiden om han blir sittende som partileder, virker Ap-lederen opplagt og offensiv.

–Hundre prosent. Det er et veldig enkelt svar, sier han.

Videre fikk han spørsmål om det også vil gjelde alle de fire neste årene i opposisjon på Stortinget.

–Nå er vi på slutten av en fireårsperiode og vi er på første dag på en ny. Men er du leder så er du leder hundre prosent, og det er jeg, sier Ap-lederen.

Støre var på vei til å besøke sin mor på sykehjem, og skal senere tirsdag delta på sentralstyrets evalueringsmøte klokken 13. Der skal partiledelsen gå gjennom hvorfor partiet kun fikk 27,4 prosent av stemmene fra årets stortingsvalg, 3,4 prosentpoeng mindre enn i 2013.

–Vi skal gå gjennom dette, og begynner det arbeidet i dag. Det blir bra å komme i gang med hverdagen, sier Støre.

Han syns for øvrig det er interessant at de rødgrønne med MDG og Rødt rent tallmessig fikk flere stemmer enn de borgerlige.

– Ja det er jo interessant å se. Velgerne beveget seg i alle fall ikke mot Høyre i dette valget, men det ble ikke sterkt nok på vår side til å kunne få nok mandater. Så det får være inspirasjon til at vi har det folk er opptatt av inne, og så får vi organisere oss godt for å få den tilliten tilbake igjen i forhold til hva vi får på Stortinget, sier Ap-lederen, og legger til at Ap skal bruke det de har på Stortinget veldig godt.

