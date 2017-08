Støre slår tilbake etter brygge-bråket: - Jeg gjorde det jeg kunne

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, måtte svare på hvordan arbeidere kunne arbeide svart på brygga hans.

Da Støre i 2011 fikk utført arbeider på brygga på landstedet sitt i Kilsund i 2011, ble mye av arbeidet gjort uten skatt og moms, skriver Finansavisen.

Ap-lederen sier han ikke ante noe om dette.

- Jeg gjorde det du kan gjøre. Du forsikrer deg om at alt er i orden, og får ja til svar. Det er innenfor rammene av det du kan gjøre, sa Støre da han ble konfrontert med saken i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Fikk du noen dokumenter på at ting var i orden, ville programlederen vite.

- Nei. Jeg mener det ikke er vanlig å be om når noen hjelper deg med en brygge.

- Var hans ansvar

«Min avtalepartner var Olaf Halvorsen. Hvordan han organiserte arbeidet var hans ansvar,» skrev han i en epost til Finansavisen.

Støre og Halvorsen gjorde opp arbeidet med faktura og moms. Men Halvorsen hadde to arbeidere med seg, og seg i mellom gjorde de opp som gjenytelser og vennetjenester.

- Jeg påpeker at jeg har betalt for det oppdraget jeg bestilte. Jeg har betalt moms og etter faktura. Jeg var ikke der nede da disse arbeidene pågikk, og hvordan arbeidsforholdene har vært mellom ham og de som har hjulpet ham på deler av de arbeidene, det må være et forhold mellom dem, sier Støre i Politisk kvarter onsdag morgen.

- Jeg bare sier hva jeg fikk høre

- Har du noen grunn til å tvile på på at det ble begått svart arbeid på din brygge?

- Jeg kan ikke gi den bedømmingen. Jeg forsikret meg om da. Jeg spurte om forholdene mellom dem var ryddig og ordentlig. Jeg spurte da de tre som jobbet på dette prosjektet, at dette var avklarte forhold og gjort på skikkelig måte, fikk bekreftet det.

- Så de løy til deg?

- Det skal ikke jeg si. Jeg bare sier hva jeg fikk høre. Jeg tok kontakt med firmaet som de jobbet i for å høre om dette var greit, om jeg skulle ha noe forhold til dem, det fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde. Så jeg mener jeg tok de forholdsregler som var nødvendig å ta da. Og jeg betalte på skikkelig måte, og slik som avtalt.

- Jeg har ikke brukt svart arbeid

På Twitter skrev Ap-lederen tirsdag kveld at han ikke visste at arbeiderne jobbet svart.

«Jeg har ikke benyttet svart arbeid,» skriver Støre, og fortsetter:

«Jeg forholdt meg til Olaf Halvorsen som ansvarlig for oppdraget, som ble sluttført i tråd med avtale og gjort opp etter avtalt faktura til avtalt pris, inkl. mva.»

Finansavisen omtaler arbeid på min brygge. Jeg har ikke benyttet svart arbeid. Les mer her. pic.twitter.com/z9zrLu2z2z — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) August 22, 2017





Polske håndverkere

Dette er ikke første gang media skriver om Ap-politikeres bruk av svart arbeidskraft. I 2015 skrev Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum et blogginnlegg om at Ap-lederne har brukt svart dagmamma, private skoler og privat helse.

Nettavisen har også omtalt da Støre høstet kritikk for å ha brukt polske håndverkere til å male huset sitt i Oslo.

I Politisk kvarter ble Støre også konfrontert med disse sakene.

Krisemålinger

Støre og Arbeiderpartiet har måttet tåle en dose motgang de siste dagene.

I tillegg til målinger som viser at partiet er nede i 27 prosents oppslutning og kan komme til å bli helt avhengige av Miljøpartiet De Grønne og SV.

VG skriver onsdag at Arbeiderpartiet kan komme til å gjøre sitt dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år.

