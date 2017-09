Ingen ble strøket flere ganger i Oslo enn Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Ingen politiker er mer strøket enn Jonas Gahr Støre. Det viser den endelige opptellingen av stemmer i hovedstaden, ifølge TV2.no

Hele 4.574 av Arbeiderpartiets 104.089 velgere i Oslo strøk partiets statsministerkandidat.

Til sammenligning er Høyres mest strøkne politiker Michael Tetzschner, som er strøket av 1.496 av partiets 97.085 velgere i hovedstaden.

Ingen av endringene på stemmesedlene får betydning, fordi minst halvparten av et partis velgere må gjøre den samme endringen for at det skal endre rekkefølgen på hvilke kandidater som blir valgt.

Her er tallene for de mest strøkne politikerne høyt oppe på listene i Oslo:

1. Jonas Gahr Støre (Ap) 4.574

2. Jan Bøhler (Ap) 1.936

3. Zaineb Al-Samarai (Ap) 1.742

4. Michael Tetzschner (H) 1.496

5. Ine Eriksen Søreide (H) 1.469

