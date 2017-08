SV: - Frp har lurt de eldre

SV varsler store endringer i eldreomsorgen dersom de får innta regjeringskontorene.

SV går fram på de siste meningsmålingene, og kjemper nå for en ny regjering - og et comeback i regjeringskontorene.

Noe av det de lover å prioritere høyt, er landets eldre.

- Her har det vært lite løft for de eldste de siste fire årene, og særlig de som er syke. Samtidig har det vært mye til de som har vært både friske og rike, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til Nettavisen.

Mandag er SV-leder Audun Lysbakken gjesteredaktør i Nettavisen, og eldreomsorg er ett av temaene han ønsker fokus på.

- Aksjonærenes beste venn



Andersen går langt kritikken av regjeringen, og retter skytsen særlig mot Fremskrittspartiet. Hun mener partiet har sviktet de eldre.

REDAKTØR: SV-leder Audun Lysbakken kjemper for et regjeringsskifte. Mandag er han gjesteredaktør i Nettavisen.

- Fremskrittspartiet snakker som om de skal være de eldres parti, men da kan de ikke bruke de store pengene på de rikeste folka. De er aksjonærenes beste venn, og de eldre er blitt lurt, tordner hun.

Dersom SV får bestemme etter valget, lover hun store endringer.

- Det viktige er penger, og i motsetning til Frp legger vi 5-6 milliarder kroner på kommuneøkonomien. De siste fire årene hadde kommunene da hatt 20 milliarder kroner mer, sier Andersen, og påpeker:

- Det handler om hva vi er villige til å bruke penger på, og SV er villige til å bruke penger på eldreomsorg.

- Det henger jo ikke på greip

Hun mener Solberg-regjeringens politikk bare øker forskjellene i Norge.

- Bare fra i fjor til i år er det 10.000 færre som får bostøtte her i landet, og mange er uføre og pensjonister. Men Fremskrittspartiet har nektet å gå med på å lage en ordning for alle dem som mistet bostøtten, sier Andersen, og legger til:

- Hvis man ser på boligutgiftene til folk, hvor mange som blir eldre og uføre og hvordan inntektene til disse gruppene har utviklet seg, så henger det jo ikke på greip. Vi bruker mindre på bostøtte enn i 2009, sier hun.

Samtidig frykter hun Frps ønske om å fjerne eiendomsskatten.

- Den kanskje alvorligste bomben under eldreomsorgen, er at Frp vil nekte kommunene å bruke eiendomsskatt. Det er 12,5 milliarder kroner i kommunesektoren, men de skal ikke kompensere det. Det er ikke ett menneske som har sagt klart hvordan det er mulig å få til det uten at det skal gå utover eldreomsorgen, sier Andersen, og understreker:

- Det er jo ikke slik at kommunene tar inn eiendomsskatt for moro skyld. De gjør det fordi de må og trenger det til eldreomsorgen.

- Vil ha slutt på stoppeklokka

Med regjeringsmakt ønsker SV å fjerne den såkalte stoppeklokka i omsorgen. De lover også flere ansatte i hjemmehjelpen og på sykehjem.

- De må ha tid. Det må være så mange ansatte at de har tid til å hjelpe til med det de eldre har behov for, og kan prate med dem, sier Andersen.

De vil også gjennomføre en såkalt tillitsreform, der man organiserer de ansatte i team, slik at brukerne får færre ansatte å forholde seg til.

- Det mangler også fagstillinger, og veldig mange fagpersoner må på plass. Dette er folk som skal ha lønn. Frp vil sette de ut på anbud, og takken er at de skal ned i lønn. Vi er villige til å gi de ansatte trygghet for lønn og pensjon, slik at det er mulig å rekruttere ansatte også i framtida, sier SV-politikeren.

Kjøleskap som sier du er sulten



Hun mener dessuten at all snakk om velferdsteknologi ikke er svaret på alt. Snarere tvert imot.

- Når du er gammel, syk og har mistet matlysten, så trenger du ikke et kjøleskap som forteller at du er sulten. Da trenger du et menneske som kommer hjem til deg, som har tid og kan gi deg mat, sier Andersen.

- Men dere satt jo i regjering for fire år siden. Hvorfor fikk dere ikke til dette da?

- Det som er tydelig er at man trenger et løft for eldreomsorgen. Krangling om fortida hjelper ingen. Det som hjelper er penger, ansatte og en tillitsreform - og nå må dette prioriteres på nasjonalt nivå, sier hun.

Andersen vektlegger at dette blir en viktig sak for dem i eventuelle regjeringsforhandlinger.

- Da må man faktisk gjøre en kraftig endring ved å minske forskjellene. Man må prioritere de som har det vanskelig og trenger omsorg eller helsehjelp, og vi må si nei til profitt på velferd, sier hun.

Frp: - Skremselspropaganda



Fremskrittspartiet bare riser på hodet av kritikken.

SKREMSEL: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener det er et paradoks at SV kritiserer deres eldrepolitikk.

- Det er et paradoks at SV kritiserer vår eldreomsorgspolitikk. Fremskrittspartiet har bare i år satt av midler til bygging av flere sykehjemsplasser enn SV klarte til sammen på sine siste fire år i regjering, sier Frps eldrepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, til Nettavisen.

Hoksrud mener SV bare skremmer med sitt angrep.

- SVs utspill er bare en ren skremselspropaganda. Det er en myte at kommunene er avhengig av eiendomsskatten for å levere gode primærtjenester. Eiendomsskatten utgjør en liten inntekt for kommunene, i snitt kun 2,9 prosent. Nye prognoser viser at alle kommuner, årlig, har et effektiviseringspotensial på 12 prosent eller mer. Dette betyr at fjerning av eiendomsskatten ikke vil gå utover eldreomsorgen i kommunene, sier han.

Les også: Prognose holder en knapp på rødgrønt flertall

- Prioriterer kunst foran



Han mener eldreomsorgen bør finansieres av staten, slik at kommunepolitikernes prioriteringer ikke går på bekostning av de eldre.

- Vi vet dessverre at alt for mange kommuner prioriterer kunst og bygging av kulturhus foran eldreomsorgen. Ved å ha statlig finansiering av eldreomsorgen, sikrer vi at alle eldre skal få en verdig alderdom, uansett hvor i landet de bor. Og vi vet dette fungerer. Kommunene som har deltatt i et prøveprosjekt med statlig finansiering sier de nå kan gi bedre tjenester til sine eldre, sier Hoksrud, og legger til:

- SV har ikke bare konsekvent stemt mot statlig finansiering, de har også kritisert prosjektet på inn- og utpust. Det er trist at SV snakker ned et prosjekt som alle kommunene er fornøyd med, sier han.

