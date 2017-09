Sylvi Listhaug både hylles og slaktes for å være streng: Statistikk viser at begge sider tar feil

- Listhaug er dyktigere på å få frem hva hun taper, enn vi har fått frem våre seire.

GRENSEN (Nettavisen): - Det rare er at hun får oppmerksomhet om ting som ikke er oppsiktsvekkende. Og de som mener at det hun sier er ille, er de to partiene som gir henne backing for å gjennomføre politikken.

Det sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som mandag er gjesteredaktør i Nettavisen.

Listhaug-valgkamp



Så langt i valgkampen har det knapt gått en dag der Listhaug ikke har preget nyhetsbildet, enten det er på grunn av ønske om å «utfordre menneskrettighetene» eller et valgkampstunt i Rinkeby.

Hun anklages daglig for å gjøre Norge til et kaldere land, samtidig som hennes støtte på Facebook overgår stort sett alle andre politikere.

Har aldri tatt imot flere



Men Dag og Tid hadde i helga en gjennomgang av den faktiske politikken til Sylvi Listhaug. Den konkluderer med at til tross for enkelte innstramminger, setter Norge innvandringsrekord fra «den tredje verden» med Listhaug ved roret.

SSBs oversikt over flukt- og familieinnvandring siden 1990. Med «Europas strengeste innvandringspolitikk», settes det nye rekorder. 2017 vil trolig bli et nytt rekordår.

2015 og 2016 var rekordår - og tall fra UDI tyder på at 2017 kommer til å bli det året i historien hvor Norge tar imot flest flyktninger. Dette til tross for at asyltallene er lave. Hovedårsaken er familiegjenforening som ligger an til å passere 16.000, samt kvoteflyktninger.

Grande: - Listhaug har vært dyktigere enn oss



- Vi tar imot ganske mange kvoteflyktninger. I reelle tall er vi vel nummer fem i verden, etter "bitte små" land som Australia, Canada og USA. Men Sylvi Listhaug er mye dyktigere på å få frem hva hun taper, enn vi har vært gode på å få frem hva vi har vunnet. Det er en kjensgjerning, sier Skei Grande.

Venstre-leder Trine Skei Grande.

- Vi har fått en debatt som er veldig polarisert: Enten hater du Listhaug, eller så elsker du Listhaug - men ser man på tallene, er det ingen av «sidene» som har rett - hvis man ser bort ifra retorikken. Vi tar imot flere enn noen gang.



- Det rare er at hun får oppmerksomhet for ting som ikke er oppsiktsvekkende. Frp har ment i 25 år at man skal ha lukkede mottak i Norge. Det er helt fra Carl I. Hagen sin tid. Lukkede mottak betyr at du fengsles uten lov og dom, og det er mot menneskerettighetene. Det har Frp ment i 25 år, og det mente de i Nydalen også - men tapte.

- Likevel får Listhaug kjempestore oppslag om at hun er for lukke mottak som, (1) ikke er en nyhet. Som (2) hun aldri kommer til å

vinne og (3) som hun allerede har tapt. Likevel får hun stor oppmerksomhet om det!

Kritikken kommer fra noen som er enige



Hun mener spesielt at kritikken mot Listhaug har vært oppsiktsvekkende:

- De som mener at det er verst at hun mener det, er de to andre partiene som har programfestet at de er villige til å bryte menneskerettighetene og endre flyktningkonvensjonen. Det er noe med dynamikken i denne debatten som er litt rar sett fra utsiden.

- Ap og Sp er de som har gitt Listhaug backing for de innstrammingene hun har gjennomført. Vi har også vært med på mange innstramminger, men det er særlig dette med midlertidighet rundt barn som vi har vært mot - men det er det Ap som sørger for å få det gjennomført. Likevel får de det til å fremstå som om de to er ytterpunkter. Men i politikken er de ganske like, sier Grande.

Det var et nesten samlet Storting som stilte seg bak asylforliket.

Dette er utfordringen i asyldebatten



- Hvorfor har innvandringsdebatten blitt slik i Norge at man bare slår på hverandre, uten at det henger sammen med praktisk politikk?



- Det er så utrolig mye symboler, og så få som kan det reelle innholdet i saksfeltet. Da blir det bare barnehijab, lukkede mottak og symbolord som folk tror de skjønner, men som utfordres når man skal sette det ut i live. Også jeg er mot barnehijab, men hvordan skal du håndheve et slikt forbud? Skal du ha politiet inn på skolene? Du kan nevne masse verdier som dette, uten at det er praktisk gjennomførbar politikk. Det er utfordringen på hele det feltet.

Nesten fornøyd med politikk - ikke retorikk



- Hva synes du med den innvandringspolitikken vi har hatt de siste fire årene?

- I Norge er vi ganske god på det som er mye viktigere, nemlig integrering. Det er det som er utfordringen: Klarer man å integrere de som kommer? Det er det vi må måles på.

- Og der har vel kritikken vært at Listhaug ikke har gjort en god jobb?

- Hun har en tone som.... I morges hadde jeg en somalisk taxisjåfør som kom til Norge for 18 år siden, som snakket kjempegodt norsk. Han var veldig opptatt av at når man kommer til Norge, må man lære seg språket. Nå går han på vetrinærstudiet.

- Problemet til Listhaug er at hun putter alle i én bås. Så slike som han som virklig jobber hardt for å bli en del av norsk kultur og samfunn, og kjører taxi mens hans studerer, de føler seg dyttet ut. Det er problemet med Listhaugs argumentasjon.

- Vår svakhet er at vi ikke er like god på å vise hva vi har vunnet



- Men hva synes du om politikken? Politikk og retorikk er to forskjellige ting.

- Ja, ekstremt, men problemet er at hun fronter saker hun ikke har flertall for, og som ikke er politikken. De tapte lukkede mottak i Nydalen, de har tapt lovforbud mot barnehijab. De har tapt alle disse sakene, men likevel sitter hun som statsråd og forfekter ting hun ikke har flertall for verken i regjeringen eller Stortinget. Hun synliggjør masse tap og vinner på det! Det er en pussig mekanisme.

Trine Skei Grande

- Vår svakhet er at vi ikke er like god på å vise hva vi har vunnet. De to viktigste sakene er antall kvoteflyktninger og at de lengeværende barna fikk bli. Men en del av disse innstrammingene var vi for, fordi vi mente at hele asylinstituttet var presset når det kom så mange.

- Det er ikke noe mål å ha mange asylsøkere, for det er en ganske urettferdig måte å ta imot på. Det er menn 25-35 som kommer fra rike familier, ikke sant? Men når vi tar imot kvoteflyktninger så tar vi imot de som trenger beskyttelse, og vi tar imot familier, barn og enslige mødre: De som ikke kan lykkes i en flyktningeleir, men som kan lykkes i Norge.

- Betyr det at det nå er enighet på stort sett alle andre punkter enn midlertidighet overfor barn?

- Ja! Og de innstrammingene vi mente var feil, fikk hun støtte fra Støre på.

- Det betyr at man nå egentlig er ganske enig om innvandringspolitikken, og det er bare retorikken man krangler om?

- Man krangler om retorikken og noen punkter rundt barn, for å si det enkelt. Og de oppmykningene vi har fått til, snakker ikke Listhaug så mye om - heller ikke at vi er i front for å ta imot kvoteflyktninger snakker noen om lenger.