Sylvi Listhaug på Rinkeby torg: - Hvorfor skulle mitt besøk forsure forholdet mellom Norge og Sverig?

Statsråden besøker Stockholms-bydel.

STOCKHOLM (Nettavisen): Tirsdag ettermiddag befinner innvandrings- og inkluderings-

minister Sylvi Listhaug (Frp) seg på Rinkeby Torg i Stockholm. Statsråden har vært i den svenske hovedestaden hele dagen, for å lære av hvordan vårt nabofolk har håndtert innvandringsproblematikken.

Nettavisens journalist er i hovedstaden , og i videoen over kan du se hvordan Listhaugs besøk på torget ble mottat.

Les også: Høyt spill av Listhaug



Ifølge den svenske storavisen Aftonbladet, skal den norske regjeringen ha advart den svenske migrasjonsministeren Helene Fritzon mot å treffe Listhaug.

- Det kjenner jeg ikke noe til. Hvorfor skulle mitt besøk forsure forholdet mellom våre to land, det er naturlig at vi søker inspirasjon hos hverandre.

Les også: Aftonbladet: Norges regjering advarte Sverige mot Listhaug-besøket

Aftonbladets oppslag kommer tirsdag ettermiddag, timer etter at den svenske migrasjonsministeren avlyste et avtalt møte mede Listhaug på kort varsel.

- Det var litt synd, men jeg har senere skjønt det hadde med valgkampen. Men hun er sosialdemokrat og satser vel på at den andre siden skal vinne. Men når valget er over og vi har vunnet, skal vi ha et ministermøte og da diskutere hvordan vi tar imot nye landsmenn, hvordan de skal integreres og betale skatt og slike ting, sier Listhaug til fremmøtt presse, og legger til at det ikke er så lenge siden hun har fått barn og at det derfor ikke har vært naturlig å reise til Stockholm før nå.

Statsråd Listhaug sier det er nyttig å se hvordan svenskene har ført sin politikk og resultatet av det. Tidligere har begrepet "svenske tilstander" blitt brukt om situasjonen i Stockholms bydeler.

- Det er langt fra svenske tilstander i Norge.

Les også: Derfor avlyste svensk minister møtet med Listhaug