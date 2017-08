Tajik om sjokkmålingen: - Jeg ser bare én årsak

Ap-nestleder Hadia Tajik avviser at partiet har gjort noen feil.

ARENDAL (Nettavisen): Arbeiderpartiet stuper på NRKs siste meningsmåling, til rekordlave 27,1 prosent.

Partiets nestleder, Hadia Tajik, advarer velgerne mot å ta dem for gitt.

- Nå har Arbeiderpartiet gjort det veldig bra på målingene i lengre tid. Vi har i nesten seks måneder hatt flertall for å bytte ut den sittende regjeringen. Det kan være at en del av våre velgere har tenkt at da er det på en måte avklart, sier Tajik til Nettavisen.

- Ingenting er avklart



Tajik påpeker imidlertid at ingenting er avklart før valgdagen.

- Det er viktig for meg å understreke at ingenting er avgjort, og at marginene er små. Det er fire uker igjen, og det er viktig at de som faktisk ønsker å bytte ut denne regjeringen, bruker stemmeretten hvis de ønsker at arbeid skal være øverst på dagsorden, sier hun fra torget i Arendal.

Hun viser samtidig til en fersk meningsmåling Infact har gjort for Arbeiderpartiet, som viser rødgrønt flertall og 31,3 prosent oppslutning for Ap.

- Så det er ikke krise for dere å se 27-tallet fire uker før valget?

- Jeg tenker først og fremst at vi får ta det som en utfordring, og bare være enda mer ute og fortelle det som er politikken vår - nemlig arbeid til alle og at vi skal løse de store oppgavene i fellesskap, sier Tajik.

- Jeg ser bare en årsak



- Ser du noen andre årsaker til den store nedgangen?

- Jeg ser bare én årsak, hvis man skal legge denne målingen til grunn. Når man har gjort det veldig bra over lengre tid, kan det gjøre at flere tenker at da er valget avklart, gjentar hun.

- Så du ser ingen feil dere har gjort i valgkampen?

JOBB Å GJØRE: Ap-nestleder Trond Giske sa tirsdag at de har en jobb å gjøre fram mot valgdagen 11. september.

- Det er ikke grunnlag for å ha den typen drøftelser i den tid det er meningsmålinger som viser at vi gjør det godt, som målingen der vi får over 31 prosent, sier Tajik.

Aps andre nestleder, Trond Giske, sa tirsdag at de har en jobb å gjøre.

- Vi har en jobb å gjøre de fire ukene fram til valget, for å få fram at 11. september bestemmes det om milliardene skal brukes på skattekutt som Høyre og Frp vil, eller om det skal brukes på eldreomsorg, skole og helse som vi vil. Det er demokratiet, og vi får finne oss i resultatet, men jeg håper virkelig at et flertall støtter oss, sa Giske til Nettavisen.

