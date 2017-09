Trine Skei Grande kritiserer MDGs 30-timersuke

- De aller svakeste kommer dårlig ut av det, sier Venstre-lederen til Nettavisen.

I mai vedtok Miljøpartier De Grønne (MDG) på sitt landsmøte at de skal ha som politikk gradvis å redusere arbeidsuken fra 37,5 timer til 30, en reduksjon på 20 prosent.

Fredag gjentok Dagens Næringsliv (krever abonnement) nyheten og MDG-leder Rasmus Hansson uttalte til avisen at partiet kom til å presse på for 30 timers arbeidsuke dersom de kommer i vippeposisjon på Stortinget etter valget 11. september.

«Gründernes parti» Venstre er lite begeistret for politikken. Ifølge deres beregninger vil stat, fylker og kommuner gå 120 milliarder kroner mindre i skatteinntekter. I tillegg kommer tapte inntekter på merverdiavgifter på grunn av svekket kjøpekraft.

- Hindrer økonomisk vekst

- Vi vet mye om effekten av en slik politikk. Blant annet at det blir mindre skatteinntekter og vi vet hvor mye mindre verdiskapninger vi får. Utfordringen med å komme gjennom det grønne skiftet er å finne de nye arbeidsplassene og ikke slutte å jobbe, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Nettavisen.

Rasmus Hansson er leder i MDG.

- Ved å ha redusert arbeidstid hindrer man økonomisk vekst og man hindrer fordelingen av velferdsgoder i den norske staten. Vi trenger økonomisk vekst for å kunne fordele goder til grupper som faller utenfor.

Tidligere i år ble det kjent at LOs handlingsprogram slår fast at det er et behov for ulike former for arbeidstidsforkortelser. De hadde også planer for hvordan dette skulle skje.

MDG kan havne på vippen

Kortere arbeidsuke står høyt oppe på listen over saker MDG skal kjempe for i en forhandlingssituasjon. På gjennomsnittet av aller partimålingene i juli og august har det vært inne på Stortinget med syv representanter. Med et slikt utgangspunkt får de direkte innflytelse på de ulike politiske blokkene.

MDG vil blant annet sette som krav om at det skal nedsettes en arbeidstidskommisjon med representanter fra partene og stortingspartiene, ifølge DN.

Kommisjonen skal ha som oppdrag å utrede en overgang til kortere arbeidstid. MDG ønsker også at det skal startes forsøk i flere ulike bransjer i neste stortingsperiode.





- Vil fjerne arbeidsgiveravgift

- Her snakker vi om en redusering i åttegangen av det Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet av skatteøkninger, og kanskje enda mer for å opprettholde de inntektene staten har i dag. Alternativene er et stort kutt i offentlige goder eller at skattene økes betraktelig, sier Skei Grande og fortsetter:

- Enkelt sagt: den økonomiske politikken til MDG henger ikke sammen. De har ikke satt seg ned og regnet på hvordan det ene fører til det andre i norsk økonomisk politikk. Med reduserte skatteinntekter ser vi i andre land hva som skjer og det er at de aller svakeste kommer dårlig ut av det.

- Vi må heller dyrke frem de som skaper arbeidsplasser, spesielt de små gründerne. Vi vil blant annet at bedriftene skal vokse og ønsker å fjerne arbeidsgiveravgiften på de fem første ansatte slik at det blir enklere i vekstfasen. På den måten skaper vi flere arbeidsplasser, mer og god økonomisk vekst.

- Svaret er ikke økte skatter eller redusert arbeidstid.

