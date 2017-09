Trine Skei Grande stiller ultimatum til 13.500 lærervikarer

Venstre går til valg på å styrke skolen. Dette er frieriet til lærerne:

1. Minst en time mindre byråkrati og en time mer «elevtid» per uke:

Venstre vil frigjøre en time i uken fra byråkrati og psykososiale oppgaver til læring og tilstedeværelse for elevene for hver eneste lærer. Det handler bl.a. om økt satsing på skolehelsepersonell, metodefrihet, mindre omfattende læreplaner, økt bruk av ny teknologi.

2. Tilbud om etterutdanning i flere fag, spesielt samfunnsfag og IKT:

De siste fire årene har mange lærere gjennomført etterutdanning, spesielt i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Dette har vært en suksess og tilbakemeldingene er gode både fra lærere, skoler og elever. Venstre vil utvide ordningen til å gjelde flere fag, og vil spesielt prioritere samfunnsfag og IKT. Venstre vil også øke statens andel av kostnadene til videreutdanning slik at læreren får full arbeidstidskompensasjon.

3. Økt lønn for lærere som tar etterutdanning:

Venstre mener at utdanning skal lønne seg, også for lærere. Derfor mener Venstre at staten må bidra til at økte krav til lærerne reflekteres i lønnsnivået, slik at videreutdanning og etterutdanning gir konkrete utslag i lønn.

4. Større frihet i valg av undervisningsform, mindre omfattende Læreplaner:

Venstre ønsker å gi lærer og skoler større frihet og mindre omfattende detaljregulering når det gjelder pedagogiske metoder og undervisningsformer. Det viktigste er måloppnåelse i den forstand at alle elever lærer basisferdigheter og får en god og tilpasset undervisning, og ikke hvordan målene nås. Venstre vil også gi skolene mulighet til å opprette egne valgfag etter hva lærerne har kompetanse i og elevene ønsker å få undervisning i.

5. Mykere start for nyutdannede lærere:

Mange nyutdannede lærere opplever et «praksissjokk» i den første tiden etter endt utdanning. Nye undersøkelser viser at bare cirka 60 prosent av nyutdannede lærere mottar veiledning, og kun 20 prosent ukentlig når de starter det viktige arbeidet som lærer. Venstre ønsker en tett oppfølging av alle nyansatte/nyutdannede lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger kombinert med redusert undervisningstid den første perioden