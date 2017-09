Trygve Slagsvold Vedum: - Ser store muligheter for Sp i Stortinget

Senterpartiet gikk mest fram i stortingsvalget og dobler nesten stortingsgruppa. På det meste fikk de 72 prosent oppslutning i én kommune.

OSLO (Nettavisen): Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er skuffet over at det ikke ble rødgrønt flertall, men kan glede seg over partiets fremgang på 4,8 prosentpoeng. Det ga en oppslutning på 10,3 prosent nasjonalt og et hopp fra 10 til 18 stortingsrepresentanter.

- På nasjonalt nivå er vi nesten doblet. Vi får en maktforskyvning i Stortinget, der Erna har et tynnslitt flertall bak seg og langt mindre manøvreringsrom. Vi skal ta et stort ansvar og fremme forslag, sier Sp-lederen til Nettavisen tirsdag.

Vedum har lovet at et av forslagene han vil gjenoppta er spørsmålet om Andøya flystasjon. Her har Ap gjort en avtale med Frp og Høyre om å legge den ned. Vedtaket har utløst et folkeoppprør. Partiene som stemte for nedleggelsen av flystasjonen straffes på sin side hardt, skriver Avisa Nordland. Dette er én av flere protestsaker Sp har scoret på i dette valget.

Se oversikten: 50 kommuner der Senterpartiet gjorde et brakvalg

Spent på KrF



Slagsvold Vedum sier mulighetene for å danne et flertall i Stortinget mot regjeringen er større. Han sier han er spent på hva KrF vil gjøre.

- I perioden vi har bak oss har jeg inntrykk av at de ofte har måttet stemme mot sin overbevisning. Nå har de muligheten til å stemme mer for det de er for, sier han.

Protestbølge i distriktene



I en rekke kommuner viser valgresultatet en tydelig protestbølge mot sykehusnedleggelse, rovdyr, politireform, kommunesammenslåinger og forsvarsnedleggelser.

I Andøy kommune i Nordland - der velgerne kjemper mot nedleggelse av flystasjonen - fikk partiet 72 prosent oppslutning - fram 64 prosentpoeng. I Tinn kommune i Telemark fikk Senterpartiet nær 42 prosent oppslutning - fram nesten 29 prosentpoeng. I Målselv kommune i Troms var oppslutningen 42 prosent - fram 28 prosent.

Se Nettavisens oversikt over Senterpartiets superkommuner lenger ned.

Stortingsflertallet har bestemt at Andøya Flystasjon skal legges ned når forsvarets Orion-fly skal fases ut. Stortingsflertallet har bestemt at Andøya Flystasjon skal legges ned når forsvarets Orion-fly skal fases ut. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lover omkamp i Stortinget. Partiet hans fikk 72 prosent av stemmene i Andøy kommune.

- Vil bruke vår posisjon



- Nå ble det ikke rødgrønt flertall. Satset dere på feil hest?

- Vi har vært tydelige hele veien på hva vi ville, og det er velgerne som setter sammen Stortinget. Nå får vi en situasjon der vi ser store muligheter. Stortinget kan komme til å danne flertall uten Høyre og Frp i en rekke saker. Vi kommer til å bruke vår posisjon aktivt, sier Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

Se kommunene der Senterpartiet gjorde det sterkest.



Senterpartiets_50_pa_toppkommuner

Har du sett denne videoen?

navideo Carl I. Hagen: - Jonas gikk i fella {"pf_image":"https://profile.blogsoft.no/2017770_200x_1488287403754.png","duration":625428,"embed_url":"http://navideo.blogg.no/video/embed/9b3e174c2bcd4cc2949924fd14a52efa","length":0,"uid":"9b3e174c2bcd4cc2949924fd14a52efa","is_private":0,"isp_show_video":1,"uploaded_file":"https://stream.blogg.no/9b3e174c2bcd4cc2949924fd14a52efa-720.mp4 ","on_videolist_only":1,"blog_url":"http://navideo.blogg.no/","tags":[],"height":360,"vi_id":494614,"article_url":"http://navideo.blogg.no/v_1505156314_carl_i_hagen__jonas_gikk_i_fella.html","width":640,"status":"publish","category":"Nyheter","date_created":"2017-09-11 18:54:15","description":"21629219_1920746191514808_3617475856194076672_n","blog_id":2036512,"has_ads":0,"name":"Carl I. Hagen: - Jonas gikk i fella","thumbnail":"https://bloggfiler.no/navideo.blogg.no/images/skjermbilde-2036512-10-1505157311687.jpg","dpconfig":{"title":1,"profile":0,"share":1,"shareBtn":0,"showCount":1,"autoplay":0}}

Mest sett idag