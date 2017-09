TV 2-Davy refser valgkampens munnhuggeri

- For mye kappsnakking, mener TV 2-profilen om partilederdebattene.

OSLO (Nettavisen): Førstegangsvelger og TV 2- profil Davy Wathne ser med blandede følelser fram til kveldens partilederdebatt fra TV 2s studio i Karl Johans gate.

- Jeg liker ikke kappsnakking. Slike debatter handler om å avlevere kjekkaspoenger og score poeng. Jeg liker solide resonnementer som avdekker forskjeller, sier bergenseren og journalisten og mener både medier og politikere må ta selvkritikk.

Etter den forrige partilederdebatten på NRK mandag 14. august sa flere av Nettavisens lesere seg misfornøyd. 60 prosent sa den var unyttig og ikke til å bli klok av. 35 prosent mente den var lite nyttig.

Førstegangsvelger

Inntil i mai i år var han amerikansk statsborger. Da Donald Trump seilte opp som amerikansk presidentkandidat, bestemte en skuffet Wathne seg for at tiden var inne for å søke norsk statsborgerskap. Dermed fikk han - i en alder av 67 år - også norsk stemmerett på kjøpet.

Stevnemøte med partilederne

I valgkampen har TV 2 kjørt en serie - «Davys valg» - der førstegangsvelgeren Wathne har møtt partilederne i tur og orden. Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte han under Arendalsuka.

Førstegangsvelger Davy Wathne i møte med Frp-leder Siv Jensen. Hun var nummer åtte i rekken av partiledere han har møtt i serien Davys valg.

- De to var de mest forhåndsprogrammerte av de to, drillet og opptatt av å komme med sine tirader. Men det var også midt under Arendalsuka, så jeg klandrer dem ikke, sier han.

Noen av partilederne slo an en jovial og kameratslig tone i møte med førstegangsvelgeren Wathne, kanskje i overkant kameratslig, mener han selv. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og KrF-leder Knut Arild Hareide, for eksempel. De snakket varmt om Brann og Bergen, men traff ikke Wathne «i mellomgulvet», sier han selv.

MDG-Una siste partileder ut

Fredag får vi se hans siste møte med nasjonal talskvinne Una Bastholm fra Miljøpartiet De grønne. Og mandag vil TV 2 følge ham til stemmelokalet.

- Jeg har ikke bestemt meg ennå. Hva jeg velger, får du først vite mandag, sier Wathne til Nettavisen.

- Så får vi se om jeg går fast i troen inn i avlukket eller om jeg kommer til å vakle. Jeg tror det kommer til å stå mellom tre-fire alternativer, sier han.

- Jeg tror du må kjenne etter hvilke saker som er viktigst for deg. Ingen partier treffer deg 100 prosent. Fram mot øyeblikket da jeg må velge, kommer jeg også til å se på meningsmålingene og vurdere situasjonen for ulike partier. Kanskje kommer jeg til å tenke litt taktisk; hvem trenger en dytt for å få inn et siste mandat?

- Er svak for flere partier



- Noen favoritter har du vel?

- Jeg er svak for flere partier. Jeg liker mye av det Venstre, Senterpartiet og KrF står for. Så er jeg nok sikkert sosialdemokratisk av legning, jeg er opptatt av fellesskapet og likhetsskolen og synes det er helt greit med skatt, men jeg mener ikke nødvendigvis at det offentlige er en velsignelse på alle områder og synes snakket om velferdsprofitører går for langt, sier Wathne.

Ros og ris

Wathne synes møtet med partilederne har hjulpet ham på veien og klargjort skillelinjene mellom partiene. Underveis har han fått mange hyggelige tilbakemeldinger for TV 2-serien, men også kritikk.

- Noen mener å kunne se inn i hodet mitt og vite at dette er en konspirasjon for å hjelpe et parti. Men jeg har vært fotballdommer og sportsjournalist og er hardhudet. Jeg er vant til å bli skjelt ut. Men folk flest har vært positive, sier Wathne.





