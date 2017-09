TV 2-måling: Borgerlig flertall, to dager før valget

Små marginer gir store utslag.

TV 2s måling har de siste dagene vist at mandagens valg blir av det dramatiske slaget. Det er små marginer som ser ut til å bli avgjørende, og målingene svinger ofte og mye.

Mandatfordelingen i TV 2s ferske gallup viser fordelingen 85-80 i favør Erna Solberg og borgerlig side.

Tar man imidlertid med mandatene til Miljøpartiet De Grønne og Rødt på rødgrønn side, er mandatfordelingen 85-84 i favør Solberg som statsminister.

At det nå ligger an til knapt borgerlig flertall skyldes først og fremst at Venstre igjen er over sperregrensen i kanalens partimåling.

Venstre fram mest

Etter fem dager over sperregrensen, havnet nemlig Venstre fredag under fire prosent oppslutning på TV 2-målingen. Det førte til at det borgerlige flertallet veltet, og det lå an til rødgrønt flertall.

I Lørdagens måling kryper altså venstre over det magiske 4-tallet, og ender på 4,6 prosents oppslutning. En økning på 0,7 prosentpoeng, noe som er den største økningen blant partiene i målingen.

Etter at både Høyre og Fremskrittspartiet sto på stedet hvil i fredagens måling, går Erna Solbergs parti nå fram 0,4 porsentpoeng til 23,8 prosents oppslutning. Frp går 0,6 prosentpoeng tilbake, til 14,6 prosents oppslutning.

Kristelig Folkeparti går fram 0,1 prosentpoeng til 4,4 prosent.

MDG under sperregrensen igjen

På rødgrønn side går samtlige partier, unntatt SV, tilbake.

Arbeiderpartiet går mest tilbake med 0,5 prosentpoeng, til en oppslutning på 28,1 prosent.

Senterpartiet går tilbake 0,3 prosentpoeng, til 10,2 prosent, mens Rødt går tilbake 0,2 prosentpoeng til 3,1 prosent.

SV er altså eneste parti på rødgrønn side som går fram, de får 5,6 prosents oppslutning, det er fram 0,1 prosentpoeng fra fredagens måling.

Miljøpartiet De Grønne - som fredag var over sperregrensen - havner lørdag under. De går tilbake 0,1 prosentpoeng, til 3,9 prosent.

Mandatfordelingen mellom partiene er ifølge målingen som følger:

Senterpartiet: 19

Sosialistisk Venstreparti: 10

Arbeiderpartiet: 51

Miljøpartiet De Grønne: 3

Rødt: 1

Venstre: 8

Kristelig Folkeparti: 8

Høyre: 43

Fremskrittspartiet: 26

