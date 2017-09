To partier under sperregrensen.

Det går mot et skikkelig thriller-valg når det hele skal avgjøres mandag. TV 2s ferske gallup viser at mandatfordelingen mellom de to blokkene er 81-80 i favør Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet).

I partimålingen havner Venstre, med en oppslutning på 3,9 prosent, for første gang på fem dager under sperregrensen. Med det ryker det borgerlige flertallet på Stortinget.

For Venstre er det et fall på 0,2 prosentpoeng fra forrige TV 2-måling. Også Rødt havner under sperregrensa, med 3,3 prosents oppslutning. Det er et fall på 0,3 prosentpoeng.

Les også: Ny måling: Flertall for de rødgrønne

Utfallet av målingen innebærer at det nå - tre dager før valget - igjen er rødgrønt flertall, med Miljøpartiet De Grønne på vippen.

Både Høyre og Fremskrittspartiet står på stedet hvil fra forrige TV 2-måling, med henholdsvis 23,4 og 15,2 prosents oppslutning.

Les også: Meningsmåling gir knapt flertall til Ap-regjering med MDG-støtte

Arbeiderpartiet går fram 0,5 prosentpoeng til 28,6 prosents oppslutning.

Senterpartiet går fram 0,4 prosentpoeng til 10,5 prosents oppslutning, mens SV går tilbake 0,2 prosentpoeng til 5,5 prosents oppslutning.

Miljøpartiet De Grønne går fram 0,3 prosentpoeng og kryper akkurat over sperregrensen på 4 prosent. Kristelig Folkeparti går mest tilbake med 0,7 prosentpoeng, til en oppslutning på 4,3 prosent.

Slik ser mandatfordelingen per parti ut, ut ifra TV 2-målingen:

Sp: 19

SV 10

Ap: 52

MDG: 7

R: 1

V: 3

KrF: 8

H: 42

Frp: 27

Les også: Ny meningsmåling: - Flere vil ha Erna som statsminister

Sett denne videoen?