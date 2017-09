TV 2-samlemåling: Knapt borgerlig flertall

Dagen før dagen, viser TV 2s samlemåling av alle kanalens målinger gjennom valgkampen, at det ligger an til et knapt borgerlig flertall.

Mandatfordelingen er 79-86 i favør Erna Solberg som statsminister, og flertall til borgerlig side. I tillegg utgjør Miljøpartiet De Grønne og Rødt henholdsvis 3 og 1 mandater.

Venstre blir avgjørende

Etter fem dager over sperregrensen, havnet Venstre fredag under fire prosent oppslutning på TV 2-målingen fredag. Det førte til at det borgerlige flertallet veltet, og det lå an til rødgrønt flertall.

I Lørdagens måling krøp partiet igjen over det magiske 4-tallet, og endte på 4,6 prosents oppslutning. Det førte til at TV 2-målingen igjen viste borgerlig flertall.

Søndagens oppsummerende måling viser at Venstre ligger på sperregrensa med fire prosents oppslutning. Partiet kan komme til å bli svært avgjørende for om regjeringen bli sittende, eller ikke.

Høyre ender på en oppslutning på 24,5 prosent, Fremskrittspartiet ligger på 14,8 prosent og Kristelig Folkeparti 4,2 prosent.

Arbeiderpartiet har i målingen en oppslutning på 27,3 prosents oppslutning, Sosialistisk Venstreparti 5,6 prosent og Senterpartiet 10,7 prosent.

Både Miljøpartiet De Grønne og Rødt ligger begge under sperregrensen med henholdsvis 3,8 og 3,2 prosents oppslutning.

Statsministermåling: Soleklar seier for Erna

I TV 2s ferske statsministermåling, som er gjennomført av Kantar TNS for Tv 2 fredag og lørdag denne uka, er Erna Solberg den klare vinneren.

Den viser at det siden årets første statsministermåling kun har gått oppover for Solberg, mens det har gått i andre retningen for Jonas Gahr Støre.

På den siste målinga sier 68,5 prosent at de tror Erna Solberg blir statsminister etter valget, mot 31,4 prosent som sier at de tror Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister.

Slik er mandatfordelingen i TV 2s samlemåling:

Sosialistisk Venstreparti: 10

Arbeiderpartiet: 50

Senterpartiet: 19

Rødt: 1

Miljøpartiet De Grønne: 3

Venstre: 7

Kristelig Folkeparti: 8

Høyre: 44

Fremskrittspartiet: 27



