Ungdommer kalte Listhaug «jævla rasist-jævel» under interjvu i Oslo

- Jeg kommer ikke til å la meg kneble, sier Frp-toppen til Nettavisen.

MORTENSRUD, OSLO (Nettavisen): Det har stormet rundt innvandringsminister Sylvi Listhaug denne uken.

Tirsdag var hun i Rinkeby med et uttalt mål om å lære av «feilene som er blitt gjort i Sverige» slik at vi ikke får svenske tilstander i Norge. Onsdag var hun på Manglerud og Mortensrud, øst i Oslo. Begge disse områdene har en høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn og utfordringer med kriminalitet.

Da Listhaug var på Mortensrud senter ble hun kalt «jævla rasistjævel» av noen ungdommer midt under et intervju. Ungdommene stod cirka 80 - 100 meter fra statsråden som hadde to livvakter med seg.





- Lar meg ikke kneble

- Jeg fikk ikke det med meg, men det er det også mange andre som kaller meg i ulike kommentarfelt og ellers, så det er blitt en form for uttrykk man bruker i mangel på andre argumenter. Jeg kommer ikke til å la meg kneble, for det er utrolig viktig å diskutere det som er vanskelig. Vi må også gjøre noe med det som er vanskelig.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (midten) besøkte områdene Manglerud og Mortensrud øst i Oslo onsdag. Her med politioverbetjent Jarle Kolstad (t. v.) og hans kollega som vil være anonym av jobbhensyn.

Listhaug har de siste dagene fått massiv kritikk for sin politiske retorikk og personer som mener hun sprer hat. Kritikken har kommet fra tidligere Frp-politikere. En forsker uttalte mandag at Listhaug bevisst spiller på konspirasjon og nasjonalisme, og i en debatt på NRK.no uttalte Venstre-politiker og stortingsrepresentant Abid Raja at Listhaug er «hatobjekt i innvandrermiljøet.»

- Jeg synes det er hersketeknikker. Jeg tar opp helt reelle problemstillinger og vi har sett hvordan det går i Sverige der de har feid ting under teppet. Jeg kan ikke si at den oppskriften har vært vellykket. Da må vi diskutere hva som er vanskelig her i Norge og gjør noe med det. Det er årsaken til at jeg er her.

Listhaug får også støtte av Raja etter tilropene fra ungdommene på Mortensrud.

- Jeg ta fullstendig avstand fra slike rop og slike karakteristikker. jeg er sterkt uenig med statsråden og mener hun fører en splittende retorikk. Men jeg vil forsvare hennes rett til å si hva hun mener. Jeg vil også ta henne i forsvar mot slike idiotiske rop. De som gjør slikt bør lære seg manerer og god norsk folkeskikk, sier Venstre-politikeren til Nettavisen.

- Hvorfor er Listhaug rasist?

Alle tre ungdommene gikk fra stedet da de ble oppmerksom på at Nettavisen filmet dem. Like før hadde Listhaug latt seg intervjue i forbindelse med en omvisning ved Mortensrud skole. Under seansen kom mange nysgjerrige barn til. De aller fleste har innvandrerbakgrunn.

Venstre-politiker Abid Raja gir støtte til Sylvi Listhaug (arkivfoto).

Også her, da Listhaug ble intervjuet, spurte flere av barna politistasjonssjef John Roger Lund om følgende:

Hvorfor er Listhaug rasist?



Er hun rasist?



Hvorfor vil hun sende oss ut av landet?



- Det er vanskelig for meg å svare på hva jeg tenker rundt dette. Jeg tror det viktige er å ha en god dialog slik at vi vet at også vår statsråd ønsker dette området alt det beste, sier Lund til Nettavisen.

Han ønsker heller ikke å kommentere episoden hvor ungdommer ropte «jævla rasistjævel» etter listhaug.

- Vi jobber sammen med, og for, disse ungdommene. Jeg synes det er veldig synd hvis de oppfatter det som det du nevner nå.

- Drittstorm i to år

På direktespørsmål avviser Listhaug kategorisk at hun er rasist.

Politistasjonssjef ved Manglerud politistasjon John Roger Lund.

- Overhodet ikke. Jeg er utrolig glad i mennesker uavhengig av hvilken bakgrunn de har, enten det går på hudfarge, seksuell legning eller andre ting.

- Men jeg er veldig opptatt av at vi skal diskutere de utfordringene vi har i samfunnet enten det er knyttet til barnefattigdom, innvandring eller eldreomsorgen. Vi må ha en åpen diskusjon om det. Vi kommer ingen vei med å bruke skjellsord.

- Hvorfor får personer med innvandrerbakgrunn et slikt inntrykk av deg?

- Når du leser avisene skjønner jeg at man kan få det inntrykket. Spesielt hvis man leser overskriftene. Det har jo vært en massiv kampanje og drittstorm som har vart i snart to år, hvor mange har forsøkt å stemple meg.

Ingeniørstudent Babar Razaq mener det er blitt mer hat i offentligheten med Sylvi Listhaug som innvandringsminister.

- Men jeg er altså ikke rasist, nazist eller noe annet som andre har prøvd å stemple meg som. Men jeg er opptatt av å ha en åpen debatt og ta de vanskelige diskusjonene.

- Mer hat og fordommer

Nettavisen snakket med beboere på Mortensrud. Noen av dem mener Listhaug ikke håndterer rollen som innvandrings- og integreringsminister.

- Jeg føler det har blitt mer fremmedfrykt med henne i den stillingen. Det er mer fordommer og mer hat. Min oppfatning er også at det har kommet flere hatefulle ytringer på internett og ellers i samfunnet. Så jeg tror ikke vi har så mye å tjene på å ha en person som Listhaug i den stillingen. Jeg mener det ikke fungerer så bra, sier ingeniørstudent Babar Razaq til Nettavisen.

- Hun er Frp-politiker og har nok kastet seg på en trend som er populistisk og nasjonalistisk, og jeg tror hun prøver å ri på den bølgen ved å gå hardt. Men det passer egentlig ikke i stillingen som integreringsminister. Dette kan vi ikke ha og jeg føler vi går ti år tilbake i stedet for å gå fire år frem.

