Valg 2017: Slik stemmer du

Praktisk informasjon for deg som skal stemme.

Hvor og når?

Valgdagen er mandag 11. september 2017. Forhåndsstemming er åpent fra og med 1. juli til 8. september. Da kan du stemme i hvilken som helst kommune, mens du på valgdagen kun kan stemme i kommunen du er registrert bosatt i (per. 30. juni 2017).

Er du syk eller ufør kan du søke kommunen om å forhåndsstemme hjemme.

Befinner du deg i utlandet kan du forhåndsstemme innen 01. september. Stemmen avgir du ved landets norske ambassade, konsulat eller på Sjømannskirken.

NB! Valgdagen er ikke fridag (helldigdag) i Norge

Huskeliste

* Legitimasjon (dette må du ha). For eksempel pass, førerkort, bankkort med bilde.

* Valgkort (du må ikke ha valgkort for å stemme, men det sparer deg for tid). Valgkort får du tilsendt i posten. Gjelder ikke som legitimasjon.

NB! På valg.no er det en stor oversikt over valglokaler. Der finner du lett ditt nærmeste.



Hvem kan stemme?

Norske statsborgere som har fylt eller fyller 18 år i løpet av valgåret, har stemmerett ved Stortingsvalget. Du må også være, eller ha vært, registrert som bosatt i Norge for å kunne stemme.

Stemmeseddelen

Sjekk denne brosjyren på valg.no med detaljert forklaring om hvordan du leverer stemmeseddel. Her får du forklaring på hvordan du markerer hvilket parti du vil stemme på, og hvordan du gjør forandringer på stemmeseddelen.

Sametingsvalget

Samer som er norske statsborgere kan stemme i Sametingsvalget. Du må også være fylt 18 år innen eller i løpet av valgåret (2017), og være eller ha vært folkeregistrert i Norge.

Svenske og finske samer som står innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge per 30. juni 2017, kan også stemme. Samer som ikke er nordiske statsborgere, men som har stått innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen er også stemmeberettiget. Disse må også være 18 år innen utgangen av året.



Det er for øvrig et vilkår at man er ført inn i Sametingets valgmanntall.



Kilde: valg.no

Mer informasjon om hvordan du stemmer og om valget i Norge finnes på valg.no.