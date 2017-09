Valganalytiker holder fortsatt de rødgrønne som favoritter

De rødgrønne ligger an til flertall med støtte fra MDG, mener valganalytiker Svein Tore Martinsen. Han kombinerer lokale og nasjonale målinger og valghistorikk.

En uke før stortingsvalget mener statsviter og valganalytiker Marthinsen at de rødgrønne partiene ligger an til å vinne 88 stortingsmandater mot 81 til de borgerlige. Da regner han Miljøpartiet De Grønne (MDG) inn på rødgrønn side.

19 valgkretser

Marthinsens analyse bygger på gjennomsnittet av de siste nasjonale meningsmålingene, de siste fylkesmålingene og valghistorikk.

– Stortingsvalget foregår jo i 19 valgkretser. Og selv om de nasjonale målingene ofte er ferskere enn de lokale og kanskje fanger de siste velgerbevegelsene, er det også en mulighet for at de ikke fanger godt nok opp lokale vinder. Derfor bygger jeg prognosen på en kombinasjon, sier Marthinsen til NTB.

Fylker og partier

Analysen ser først på fordelingen av de 150 distriktsmandatene. Her ligger Ap an til å tape ett både i Nordland, Telemark, Oppland, Oslo og Akershus, men vinne ett i Rogaland og Vestfold.

Høyre ligger an til å tape to i Akershus og ett i både Østfold, Sogn og Fjordane og Troms. Frp kan miste seks distriktsmandater fordelt på Hedmark, Buskerud, Vestfold, Sør-Trøndelag, Nordland og Finnmark.

Sp kan vinne to mandater Nordland og ett i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark.

KrF sliter med å forsvare dagens andremandat fra Rogaland. SV kan beholde Oslo og Hordaland og øke med en fra Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag.

Venstre sliter med å beholde andremandatet i Oslo og er i nærkamp med MDG i Hordaland. Akershus ser noe lysere ut. Marthinsen anslår to eller tre distriktsmandater. MDG beholder sitt ene i Oslo og er nær ved å øke med enda ett fra hovedstaden, samt fra Akershus og Hordaland. For Rødt ender Marthinsen opp med ett mandat fra Oslo som mest sannsynlig.

Rødgrønne pluss 14

I sum blir det 79 rødgrønne og 71 borgerlige distriktsmandater, fordelt slik og med endring fra dagens storting i parentes: Ap 51 (-3), Sp 19 (+11), SV 5 (+3), MDG 3 (+2), Rødt 1 (+1) og Høyre 42 (-5), Frp 23 (-6), KrF 4 (-1), Venstre 2 (-2). Det innebærer i så fall en sving på 14 mandater i pluss til rødgrønn blokk.

– Et slikt utfall vil etter min beregning gi 10 borgerlige og 9 rødgrønne utjevningsmandater. Det blir i så fall rødgrønt flertall med 88 mot 81 borgerlige, sier Marthinsen.

Dersom Venstre kommer over sperregrensen og MDG faller under, ender Marthinsen med hårfint borgerlig flertall på 85–84. Med begge over sperregrensen ser det ut til at det blir 86–83 i rødgrønn favør, mener Marthinsen.

Kampfylker

I flere av fylkene er det jevn kamp, påpeker Marthinsen. For eksempel er Frp ikke langt unna å forsvare Hedmark, Buskerud, Vestfold og Finnmark, men må kjempe for å beholde skansen i Østfold, Akershus og Oppland.

– Frp er i match om sistemandatet en rekke steder, og utfallet kan få avgjørende betydning for totalstillingen, sier Marthinsen.

Ap har små marginer nedover i Hedmark, Vestfold, Rogaland og Sør-Trøndelag, men er samtidig nær å ta tilbake mandatet i Akershus og Oppland. Høyre er på sin side utsatt i Buskerud, Vest-Agder, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark, men har muligheter i Sogn og Fjordane og Akershus.

